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आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और एड्रेस हुआ है चेंज? घर बैठे ऐसे ट्रैक करें अपडेट स्टेटस, जानें पूरा प्रोसेस

ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप आसानी से घर बैठे-बैठे अपने आधार कार्ड के अपडेट चेक कर सकते हैं. आप घर बैठे ही अपने अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस.

By: Kunal Mishra | Published: June 23, 2026 3:11:08 PM IST

आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और एड्रेस हुआ है चेंज? घर बैठे ऐसे ट्रैक करें अपडेट स्टेटस, जानें पूरा प्रोसेस


Aadhar Card Tracking: आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि कई सरकारी सेवाओं के साथ ही पर्सनल कार्यों को करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है. चाहे बात बैंक में खाता खोलने की हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने की ही क्यों न हो इसके लिए आपको आधार कार्ड रखना जरूरी होता है. कई बार आपके आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर या Address बदल गया है, तो उसे जल्द से जल्द अपडेट करवाना बेहद जरूरी हो जाता है. कई लोग आधार में मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट तो करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार लंबे समय तक बदलाव नहीं होता है.

ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप आसानी से घर बैठे-बैठे अपने आधार कार्ड के अपडेट चेक कर सकते हैं. आप घर बैठे ही अपने अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस. 

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आधार के अपडेट को कैसे करें ट्रैक?

अगर आप ने हाल ही में आधार कार्ड में किसी तरह का अपडेट किया है तो ऐसे में आपको सबसे पहले आधार ऐप पर जाना है. इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट या पिन की मदद से अपने ऐप को अनलॉक करना है. अब नेविगेशन बार में Services पर टैप करें, जिसके बाद आपको Track My Requests का ऑप्शन दिखेगा. अब आपको मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट के रिक्वेस्ट पर जाना है. इसपर टैप करने के बाद पेमेंट ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन और कंप्लीटेड के साथ रिक्वेस्ट को ट्रैक किया जा सकता है. इसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट हुआ है या नहीं. मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट के लिए आपको 75 रुपये प्रॉसेसिंग फी भरनी होगी. 

ऐसे भी कर सकते हैं स्टेटस चेक  

अगर आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज करवाया है तो ऐसे में https://uidai.gov.in/ पर लॉगिन कर सकते हैं. केवल स्टेटस चेक करने के लिए आप ‘माई आधार’ में जाकर ‘चेक आधार स्टेटस पर क्लिक कर करके अपने आधार के स्टेटस का पता लगा सकते हैं. इसके बाद आपको एनरॉल्मेंट नंबर और मोबाइल पर SMS के जरिए मिला सिक्यॉरिटी कोड मिलेगा, जिसे डालने के बाद चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा. इससे भी आप आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

Tags: Aadhar Card Tracking
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