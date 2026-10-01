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Apple Pay Setup: भारत में आया Apple Pay, अपने iPhone में ऐसे करें सेटअप, बिना UPI कार्ड आसानी से कर पाएंगे पेमेंट

इसे सबसे पहले सितंबर 2014 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था. हालांकि, ऐप्पल पे भारत में लॉन्च तो हो गया है, लेकिन आईफोन यूजर्स को अभी इस बात की कंफ्यूजन है कि इसे अपने आईफोन में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसे सेट करने का तरीका.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 3:36:17 PM IST

Apple Pay Setup: भारत में आया Apple Pay, अपने iPhone में ऐसे करें सेटअप, बिना UPI कार्ड आसानी से कर पाएंगे पेमेंट


Apple Pay Setup: ऐप्पल द्वारा भारत में अपनी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस Apple Pay को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. लंबे समय से आईफोन यूजर्स ऐप्पल पे के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे. शुरुआत में कंपनी ने भारत में ऐप्पल पे के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है. अब भारत में यूजर्स अपने iPhone में क्रेडिट कार्ड जोड़कर PoS मशीन पर फोन टैप करके पेमेंट कर सकेंगे. Apple Pay अब कुल 90 से भी ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है.
इसे सबसे पहले सितंबर 2014 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था. हालांकि, ऐप्पल पे भारत में लॉन्च तो हो गया है, लेकिन आईफोन यूजर्स को अभी इस बात की कंफ्यूजन है कि इसे अपने आईफोन में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसे सेट करने का तरीका. 
 

iPhone में कैसे सेट कर सकते हैं Apple Pay?

iPhone में ऐप्पल पे सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले आईफोन में वॉलेट ऐप खोलनी है. इसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे प्लस (+) आइकन पर टैप करना है. अब यहां पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुनना है और अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को iPhone के पीछे रखें, ताकि कार्ड की जानकारी स्कैन हो सके. अगर आप कार्ड को मैन्युअली जोड़ना चाहते हैं, तो Enter Card Details Manually ऑप्शन चुन सकते हैं.
इसके बाद अपना पूरा नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड डालना है. इसके बाद आपको कंटीन्यू पर टैप करना है और स्क्रीन पर दिए गए डारेक्शन को फॉलो करें. इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड ऐप्पल वॉलेट में जुड़ जाएगा. इसके बाद आप इसे NFC सपोर्ट वाले PoS टर्मिनल पर iPhone टैप करके पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

Apple Pay के लिए कौन-से कार्ड की पड़ेगी जरूरत?

अगर आप ऐप्पल पे का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में उन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो Visa या मास्टरकार्ड नेटवर्क पर हैं. वहीं, एक्सिस बैंक के RuPay क्रेडिट कार्ड अभी ऐप्पल पे के लिए योग्य नहीं हैं. हालांकि, हो सकता है भविष्य में ऐप्पल पे अन्य बैंकों और कार्ड्स को भी इसमें जोड़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक HDFC Bank और ICICI Bank समेत अन्य बड़े बैंक फिलहाल ऐप्पल से बातचीत कर रहे हैं. ऐप्पल पे में कार्ड सेटअप होने के बाद कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करना काफी आसान है.

Tags: Apple Pay Setup
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