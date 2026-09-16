Digital Payment: UPI पेमेंट पर MDR से बचने का जुगाड़! दुकानदार ध्यान दें, चार्ज कम करने के लिए अपना सकते हैं ये आसान तरीके

UPI Payments: भारत में डिजिटल पेमेंट को लेकर इन दिनों चर्चा काफी तेज है. भारत में 2000 रुपये से ऊपर की पेमेंट पर छोटे दुकानदारों को 0.4 फीसदी का MDR चार्ज देना होगा. इस नियम को 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी किए जाने की बात कही जा रही है. व्यापारियों में इस बात को लेकर आक्रोश और विरोध है. पेमेंट पर वसूले जाने वाले इस चार्ज को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नाम दिया गया है. यह चार्ज डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले लिया जाता है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए फ्रेमवर्क के तहत, 2000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट्स (P2M) पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूला जाएगा. अगर आप कारोबारी हैं तो ऐसे में कुछ तरीकों से अपने पेमेंट पर लगने वाले टैक्स या शुल्क को मैनेज कर सकते हैं.

1. बड़े बिल को बांट सकते हैं छोटे पेमेंट में

अगर आप व्यापारी हैं और 10, 20 हजार रुपये की रकम ग्राहक से यूपीआई कराना चाहते हैं तो ऐसे में भुगतान के अमाउंट को छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं. इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि 10-20 हजार रुपये की रकम को कई हिस्सों में बांट सकते हैं. इससे आप हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन की सीमा से बच सकते हैं. हालांकि, देखा जाए तो यह तरीका हर मर्चेंट या हर ट्रांजेक्शन पर लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है. हालांकि, आपको इससे पहले बैंक की शर्तों को समझ लेना चाहिए उसके बाद ही ऐसा काम करें.

2. बैंक खाते में पेमेंट

अगर आप भी 2000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर चिंता में हैं तो ऐसे में आप यानी दुकानदार ग्राहक से सीधे अपने बैंक खाते में पैसा ले सकते हैं. इसके लिए यूपीआई अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर के अलावा कुछ मामलों में एनईएफटी या आईएमपीएस जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं. हालांकि, इससे पहले भी आपको बैंक की शर्तें, फीस और नियम आदि जान लेने चाहिए.

3. स्टैटिक QR