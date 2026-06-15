नहीं पसंद आई Insurance Policy? फ्री लुक पीरियड में आसानी से करा सकते हैं कैंसिल, जानें पूरा प्रोसेस

how to Return an Insurance Policy: आज के समय में इंश्योरेंस कराना केवल एक जरूरत या फिर निवेश ही नहीं बल्कि, आपके लिए एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है. चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो दोनों ही आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए काफी जरूरी हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी खरीदने के बाद ग्राहक को उसकी शर्तें, फायदे, प्रीमियम या अन्य नियम ठीक नहीं लगते हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं लगते हैं. कुछ मामलों में एजेंट द्वारा दी गई जानकारी और पॉलिसी दस्तावेज में भी अंतर देखने को मिल सकता है. ऐसी स्थिति में अधिकांश लोगों को लगता है कि एक बार पॉलिसी खरीद लेने के बाद उसे कैंसल करना संभव नहीं है या फिर पैसे वापस नहीं मिलेंगे.

लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को “फ्री लुक पीरियड” नाम की एक सुविधा देती हैं, जिसके तहत आप अपनी पॉलिसी को कंसल करा सकते हैं.

क्या होता है फ्री लुक पीरियड?

फ्री लुक पीरियड इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दी जाने वाली एक अच्छी सुविधा होती है. दरअसल, यह एक निर्धारित समय सीमा होती है, जिसके दौरान पॉलिसीहोल्डर इंश्योरेंस दस्तावेज लेने के बाद पॉलिसी की शर्तों और नियमों को जांच सकता है. अगर ग्राहक को पॉलिसी की किसी भी कंडीशन पर कोई डाउट है या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें सही पॉलिसी नहीं मिली है तो ऐसे में वे अपनी पॉलिसी को बंद या कैंसल करा सकते हैं. पॉलिसी लेने के कुछ दिनों के अंदर आ अपनी पॉलिसी को कैंसल करा सकते हैं उसके बाद रद्द कराना मान्य नहीं होगा.

कैसे कैंसल कराएं पॉलिसी?

अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसल कराना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले फ्री लुक अवधि चेक करें और अपने एजेंट से मिलें. अगर एजेंट आपकी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराते हैं तो ऐसे में लिखिततौर पर इंश्योरेंस कंपनी को एक आवेदन दें और पॉलिसी में लगे डॉक्य़ूमेंट्स तैयार करें. अब पको इ न दस्तावेजों को लेकर इंश्योरेंस कंपनी जाना है और एक सटीक कारण बताकरआवेदन को आगे बढ़ाने के लिए कहना है. इसके बाद आपकी पॉलिसीको कैंसल कर दिया जाएगा और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे.