Health Insurance Port: क्लेम में हो रही है परेशानी? पुरानी पॉलिसी के फायदे गंवाए बिना ऐसे करें पोर्ट करें अपना हेल्थ इंश्योरेंस

0
Health Insurance Port: आज के समय में मेडिकल खर्चों और गंभीर बीमारियों के इलाज इतने महंगे हो चुके हैं कि ऐसे में अगर हेल्थ इंश्योरेंस न हो तो लोगों का बजट बिगड़ सकता है. कई बार तो गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों को अपनी पूरी जिंदगी की बचत और संपत्ति तक को बेचनी पड़ जाती है. जीवन में यह स्थिति न आए यह सोचकर लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं. लेकिन, कई बार लोग जानकारी के अभाव में गलत इंश्योरेंस ले बैठते हैं, जिसमें प्रीमियम तो बढ़ता रहता है, लेकिन क्लेम मिलने के समय कंपनी साथ नहीं देती है.
कई बार ऐसा होता है कि आप द्वारा लगातार प्रीमियम भरने और हॉस्पिटल के बिल के साथ सभी दस्तावेज जमा कराए जाने पर भी क्लेम नहीं मिलता है. इसलिए बहुत से लोग अपने इंश्योरेंस को पोर्ट कराकर नई कंपनी में जाना चाहते हैं. चलिए जानते हैं इंश्योरेंस पोर्ट कराने की प्रक्रिया के बारे में.
कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट?
हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कराने के लिए वैसे तो आप किसी एजेंट की मदद भी ले सकते हैं. अगर आप खुद से इसे पोर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जिसमें आप अपना इंश्योरेंस पोर्ट कराना चाहते हैं. अब आपको इंश्योरेंस सलेक्ट करना है, जिसके बाद प्रपोजल फॉर्म भरना है.
अब आपसे प्रीमियम की रसीद, पॉलिसी बॉन्ड और मेडिकल क्लेम के दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिसे आपको अपलोड करना होगा. अब अप्लाई करने के बाद नई इंश्योरेंस कंपनी आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और पुरानी कंपनी में भी पता करेगी. इसके 15 दिन बाद नई कंपनी द्वारा आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा या तो कुछ मामलों में पोर्ट को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है.
क्या पॉलिसी पोर्ट कराने पर मिलेंगे पुराने फायदे?
अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट कराने जा रहे हैं तो ऐसे में आपकी पुरानी पॉलिसी वाले कुछ फायदे नई पॉलिसी में भी देखने के लिए मिलेंगे. लेकिन, जरूरी नहीं कि पुरानी पॉलिसी के सभी फायदे नई पॉलिसी में भी दिए जाएं. नई कंपनी का कवरेज अलग हो सकता है. नई पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट, को पेमेंट या फिर हॉस्पिटल के नेटवर्क आदि के नियम अलग भी हो सकते हैं. इसलिए आपको सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इंश्योरेंस पोर्ट करा रहे हैं वह सभी फायदे दे रही है या फिर नहीं. बेहतर होगा कि कंपनी में इसकी जानकारी लें तभी पॉलिसी पोर्ट कराएं.