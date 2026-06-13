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क्या EMI ने बिगाड़ दिया है आपका मंथली बजट? इन 5 आसान उपायों से दोबारा पटरी पर लाएं अपनी जेब

How to manage EMI: सैलरी आते ही EMI में गायब हो जाती है? जानिए भारी कर्ज और बढ़ते खर्चों को मैनेज करने के 5 आसान तरीके, जो आपकी जेब और मानसिक शांति दोनों को दोबारा पटरी पर लाएंगे.

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 5:42:59 PM IST

जानिए भारी कर्ज और बढ़ते खर्चों को मैनेज करने के 5 आसान तरीके
जानिए भारी कर्ज और बढ़ते खर्चों को मैनेज करने के 5 आसान तरीके


क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सैलरी अकाउंट में आते ही गायब हो जाती है? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं. आज के समय में बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप EMI और लोन चुकाने में ही निकल जाता है. नतीजा यह होता है कि न तो बचत हो पाती है और न ही अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने के लिए पैसे बचते हैं. आसानी से मिलने वाले डिजिटल लोन, क्रेडिट कार्ड के बढ़ते चलन और ऊपर से बढ़ती ब्याज दरों ने मंथली बजट को संभालना और भी मुश्किल बना दिया है. लेकिन अगर थोड़ी समझदारी और सही प्लानिंग से काम लिया जाए, तो आप अपनी जेब और मानसिक शांति, दोनों को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं.

अगर EMI बजट पर भारी पड़ने लगे, तो क्या करें?

अगर हर महीने कटने वाली EMI आपके सिर का दर्द बन चुकी है और इसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, तो रुकिए और अपने खर्चों का हिसाब-किताब दोबारा लगाइए. सबसे पहले यह देखें कि आपका पैसा जा कहां रहा है और ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है. इस स्थिति में पहली प्राथमिकता गैर-जरूरी खर्चों को काटना होना चाहिए. वहां से जो पैसे बचें, उन्हें लोन चुकाने में लगाएं ताकि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ कम हो सके.

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क्यों जरूरी है EMI को लेकर सही रणनीति बनाना?

अगर आप एक कागज पर अपने सारे लोन लिख लें और यह समझें कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज जा रहा है, तो आपकी आधी मुश्किल यहीं हल हो जाएगी. उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड का बकाया या पर्सनल लोन, बाकी लोन (जैसे होम लोन या कार लोन) के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे होते हैं.

इसलिए, सबसे पहले उस कर्ज को चुकता करें जिसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा है और जो आपकी जेब पर सबसे भारी पड़ रहा है. इसके अलावा, आप डेट कंसोलिडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं, यानी कई छोटे-मोटे लोन को मिलाकर एक बड़ा और सस्ता लोन ले लेना, जिससे हर महीने अलग-अलग जगह EMI भरने का झंझट खत्म हो जाए.

इसके साथ ही, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार कदम उठाने चाहिए. जैसे कि एक इमरजेंसी फंड बनाना (जो बुरे वक्त में काम आए) और अपना क्रेडिट प्रोफाइल साफ-सुथरा रखना. कोशिश करें कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर ही रहे.

बजट को दोबारा पटरी पर लाने के 5 आसान तरीके

खर्चों का ऑडिट करें: हर महीने होने वाले खर्चों की बारीकी से जांच करें और गैर-जरूरी चीजों पर होने वाले खर्च को तुरंत कम करें.

  • महंगे लोन पहले चुकाएं: जिस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, उसे सबसे पहले बंद करने की कोशिश करें ताकि आप ब्याज के दुष्चक्र से बाहर आ सकें.
  • इमरजेंसी फंड बनाएं: अपने पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर का बैकअप (कैश कुशन) जरूर रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोन न लेना पड़े.
  • सैलरी के हिसाब से EMI सेट करें: अपनी EMI कटने की तारीख को अपनी सैलरी आने की तारीख के आस-पास ही रखें, ताकि अकाउंट में बैलेंस की कमी न हो.
  • लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा: समय-समय पर अपने लोन की समीक्षा करते रहें और जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो, नया कर्ज लेने से पूरी तरह बचें.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है. इसे किसी भी तरह की पेशेवर वित्तीय, निवेश या कानूनी सलाह न माना जाए. लोन, कर्ज या निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कृपया किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर लें.

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