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Salary Management: सैलरी आते ही हो जाती है खत्म? इन आसान फॉर्मूले से होगी सेविंग, महीने के आखिर में नहीं होगी पैसों की किल्लत

महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार आराम से बजट चलेगा, लेकिन किराया, EMI, बिजली-पानी का बिल, राशन के साथ-साथ ऑनलाइन शॉपिंग आदि में चला जाता है. जिससे कई बार पूरे महीने का बजट गड़बड़ हो जाता है. कई बार समस्या कम सैलरी नहीं बल्कि पैसे को मैनेज करने के तरीके की होती है. चलिए जानते हैं सैलरी किस तरह से मैनेज की जानी चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 4:55:31 PM IST

Salary Management: सैलरी आते ही हो जाती है खत्म? इन आसान फॉर्मूले से होगी सेविंग, महीने के आखिर में नहीं होगी पैसों की किल्लत


Salary Management: आज के समय में नौकरीपेशा लोगों के सामने सैलरी आते ही खर्च हो जाना एक आम समस्या है. यह कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर लोगों की समस्या है कि वे पैसों को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं. जबकि, आज के समय में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं की जाए तो यह भविष्य के लिए कई बार समस्या का सबब भी बन सकती है.
महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार आराम से बजट चलेगा, लेकिन किराया, EMI, बिजली-पानी का बिल, राशन के साथ-साथ ऑनलाइन शॉपिंग आदि में चला जाता है. जिससे कई बार पूरे महीने का बजट गड़बड़ हो जाता है. कई बार समस्या कम सैलरी नहीं बल्कि पैसे को मैनेज करने के तरीके की होती है. चलिए जानते हैं सैलरी किस तरह से मैनेज की जानी चाहिए. 
 

1. सैलरी आते ही कुछ अमाउंट अलग करें 

अगर आप सैलरी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको सैलरी आते ही उसका एक हिस्सा निकालकर किसी अलग अकाउंट में रख देना चाहिए. यह पैसे बचाने का काफी अच्छा और बेहतरीन तरीका है, जिससे आप हर महीने कुछ पैसों की बचत कर पाते हैं. अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है और वह शुरुआत में 5,000 अलग रखता है, तो बाकी 45,000 उसके महीने के खर्च हो सकता है. 
 

2. इमरजेंसी के लिए अलग करें पैसे 

नौकरी करने वाले लोगों के लिए इमरजेंसी फंड जरूर इकठ्ठा होना चाहिए. कई बार खर्चे अचानक आ जाते हैं, जिससे आपके पूरे महीने का बजट बिगड़ सकता है. इसलिए आपकी जितनी सैलरी है उसका आपको कम से कम 10 फीसदी अमाउंट अलग निकालकर उसे इमरजेंसी फंड के तौर पर बचाना चाहिए. अगर आपकी सैलरी 40000 रुपये है तो ऐसे में आपको हर महीने 4000 रुपये बचाने चाहिए. 
 

3. निवेश की करें शुरुआत 

अगर आप सैलरी को ठीक तरीके से नहीं बचा पाते हैं तो ऐसे में आपको LIC, म्यूच्युअल फंड्स, SIP के साथ ही साथ पीपीएफ और RD आदि जैसी जगहों पर निवेश कर सकते हैं. इनमें से किसी भी जगह पर आप निवेश करके अपना कुछ पैसा हर महीने बचा सकते हैं. इससे पैसों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

Tags: Salary Management
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