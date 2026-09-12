Credit Card Tips: पहली बार लिया है क्रेडिट कार्ड? इस्तेमाल करने से पहले ऐसे बनाएं अपना Secret PIN, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Credit Card Tips: आजकल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है. कुछ लोग तो बैंक ऑफर और कैशबैक आदि देखकर कार्ड बनवा लेते हैं. अगर आपने पहली बार क्रेडिट कार्ड लिया है तो कार्ड हाथ में आने के बाद सिर्फ उसे एक्टिवेट करना ही जरूरी नहीं है. इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने कार्ड की सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी चीजों को भी समझ लेना चाहिए. कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको कार्ड का PIN यानी Personal Identification Number सेट करना होता है.

आमतौर पर कई लोगों को पहली बार क्रेडिट कार्ड मिलने पर यह समझ नहीं आता कि इसका PIN कैसे बनाया जाता है, कहां से सेट किया जाता है और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए आपको पूरी बात बताते हैं.

कैसे बनाएं क्रेडिट कार्ड का पिन?

अगर आप क्रेडिट कार्ड के पिन को ऑनलाइन जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर लें. अब आपको क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाना है. अब पिन जनरेट/चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट को वेरिफाई करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी डालें.

अब आपको पिन सेट करने के लिए 4 अंकों डालने होंगे. इसके बाद उन्हीं 4 अंकों का पिन दोबारा डालकर कंफर्म करें और रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें. अब आपका पिन अपने आप सेट हो जाएगा. इसे ऑफलाइन करने के लिए आपको उसी बैंक के एटीएम पर जाना होगा.

पिन बनाते हुए ध्यान रखें ये बातें