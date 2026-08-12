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PAN Card: आधार से घर बैठे मिनटों में बन जाएगा e-PAN, कैसे करें अप्लाई, समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की Instant e-PAN सुविधा के जरिए लोग आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की मदद से ऑनलाइन e-PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से केवल 10 मिनट में ही अपनै पैन कार्ड मंगवा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 12, 2026 1:44:03 PM IST

PAN Card: आधार से घर बैठे मिनटों में बन जाएगा e-PAN, कैसे करें अप्लाई, समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस


e-PAN Card: आज के समय में PAN Card एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स से जुड़े कामों, निवेश के साथ ही साथ बड़े फाइनेंशियल लेनदेन और कई सरकारी सेवाओं में PAN की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास अभी तक PAN नहीं है तो उसे बनवाने के लिए जरूरी नहीं कि वह किसी साइबर कैफे या ऑफिस के चक्कर लगाए.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की Instant e-PAN सुविधा के जरिए लोग आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की मदद से ऑनलाइन e-PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से केवल 10 मिनट में ही अपनै पैन कार्ड मंगवा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में. 

घर बैठे कैसे अप्लाई करें e-PAN?  

अगर आप घर बैठे अपना इंस्टेंट e-PAN बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर बाईं ओर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Instant e-PAN’ पर क्लिक करें. अब नए पेज पर आपको ‘Get New e-PAN’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आधार नंबर डालें और Declaration पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है.
अब आपके फोन पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा , जिसे आपको डालना है, जिसके बाद आपकी बर्थ डेट और केवाईसी (KYC) डिटेल्स को वेरिफाई करेगा और डिजिलॉकर पर रीडायरेक्ट करेगा. अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट को शेयर करने की परमिशन देनी है. अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, और फोटो आदि को वेरिफाई करके सबमिट कर देना है. 

कौन बना सकता है इन्सटेंट e-PAN? 

इन्सटेंट e-PAN बनवाने के लिए आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर पता होना चाहिए. इसके अलावा मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा सके.  यह पैन केवल वे लोग बनवा सकते हैं, जिन्हें अब तक कोई पैन कार्ड अलॉट नहीं हुआ है.

Tags: e-PAN Card
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