Wrong Number Recharge: गलत नंबर पर कर दिया रिचार्ज तो क्या होगा? पैसा वापस मिलेगा या नहीं, जानें रिफंड पाने का आसान और सही तरीका

0
Wrong Number Recharge: आज के समय में मोबाइल रिचार्ज करना इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे UPI के जरिए कुछ ही सेकेंड्स में रिचार्ज कर सकते हैं. लेकिन, कई बार लोगों का इंटरनेट अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि उनका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है. इसके बाद वे जल्दबाजी में रिचार्ज करते हैं. इसी जल्दबाजी में कई बार मोबाइल नंबर की एक डिजिट गलत हो जाती है और रिचार्ज किसी दूसरे नंबर पर चला जाता है.
खासकर तब परेशानी बढ़ जाती है जब रिचार्ज 500, 1000 या 2000 रुपये से ज्यादा हो. इसके बाद ग्राहक के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या गलत नंबर पर चला गया रिचार्ज वापस मिल सकता है? चलिए जानते हैं क्या रिफंड मिलता है या नहीं.
क्या गलत रिचार्ज करने पर मिल जाएगा रिफंड?
अगर जल्दबाजी में किसी गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाए तो ऐसे में कुछ लोग मान लेते हैं कि उनका पैसा डूब गया. लेकिन, आप कुछ मामलों में इसका रिफंड भी ले सकते हैं. फिलहाल इस तरह के मामले में पैसे रिफंड मिलने की सुविधा फिलहाल Jio अपनी MyJio ऐप पर मिल रही है. अगर आप Jio यूजर हैं और किसी गलत नंबर पर रिचार्ज कर दिया है तो ऐसे में इसका रिफंड भी ले सकते हैं.
अगर आपने रिचार्ज किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म या ऐप से किया है तो ऐसे में उसे कैंसल करने से लेकर क्लेम करने का ऑप्शन रहता है. लेकिन, थर्ड पार्टी ऐप से रिचार्ज करने पर रिफंड मिलना इतना आसान नहीं है.
कैसे ले सकते हैं रिफंड?
अगर आपने किसी आधिकारिक ऐप से रिचार्ज किया है तो ऐसे में वहां पर रिफंड या कैंसल रिचार्ज का ऑप्शन होता है, जिसपर क्लिक करने से आपका रिफंड प्रोसेस में हो जाएगा. वहीं, अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो कुछ समय के अंदर कैंसल रिचार्ज पर क्लिक करके रिफंड ले सकते हैं. रिफंड पाने के लिए Instant Credit या फिर Jio Store Credit Wallet पर जाकर रिफंड ले सकते हैं. अन्य कंपनियों के रिफंड के लिए आप उनके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं.