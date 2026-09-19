Poultry Farming Loan: मुर्गी पालन शुरू करने का है प्लान? बैंक से मिल सकता है लाखों रुपये का लोन, जानें पात्रता, दस्तावेज और अन्य जरूरी डिटेल

Poultry Farming Loan: भारत में किसानों की संख्या काफी ज्यादा है. यही कारण है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है. आज के समय में किसानों में मुर्गी पालन का बिजनेस भी काफी चर्चा में है. आज के समय में किसानों में मुर्गी पालन का बिजनेस भी काफी चर्चा में है. अगर आप एक अच्छी आमदनी करना चाहते हैं तो ऐसे में इस बिजनेस को कर सकते हैं. इसकी शुरुआत काफी आसानी से की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में यह आपको अच्छा मुनाफा बनाकर भी दे सकता है.

अगर आप भी मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है. अक्सर ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन के लिए लोगों को पर्याप्त पैसों की जरूरत होती है. लेकिन, ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते हैं आपको लोन कैसे मिलेगा.

मुर्गी पालन के लिए कितना लोन मिल सकता है?

मुर्गी पालन के लिए अक्सर सरकारी बैंकों में आपको लोन मिल सकता है. लेकिन, लोन मिलने की राशि आपकी पात्रता और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है, जिसके बाद यह तय किया जाता है कि आपको कितना लोन मिलेगा. अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से भी लोन ले सकते हैं. इस बैंक की पशुपालन योजना के तहत किसानों और ग्रामीण व्यापारियों को लोन की सुविधा दी जाती है.

योजना का संचालन भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग और NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) के द्वारा किया जाता है. अगर आपकी पात्रता सटीक है और आप बड़े लेवल पर पशुपालन करना चाहते हैं तो ऐसे में कई बीर 50 लाख तक का भी लोन मिल सकता है.

कौन ले सकता है मुर्गी पालन लोन?

मुर्गी पालन लोन लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए. इसके अलावा आप पशुपालक या ग्रामीण व्यापारी होने चाहिए. आपके नाम पर कोई अपराध नहीं होना चाहिए और आप बैंक में डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए. मुर्गी पालन के लिए आपके पास जमीन या शेड की व्यवस्था होनी चाहिए. आपका सिबिल स्कोर 650 या उससे ज्यादा होना चाहिए.

लोन के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?