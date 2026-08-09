Retirement Planning: बुढ़ापे में हर महीने 50 हजार पेंशन चाहिए? हर महीने मिलेंगे इतने रुपये, जानें पूरी कैलकुलेशन

Retirement Planning: नौकरी के दौरान कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने के साथ ही लोन की EMI और दूसरी जरूरतों में खर्च हो जाता है. ऐसे में रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसा बचाना कई लोगों को मुश्किल लगता है. हालांकि, रिटायरमेंट के लिए शुरुआत से ही पैसे जोड़ने चाहिए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नियमित कमाई का सोर्स खत्म होने का डर भी बढ़ता जाता है. यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को नौकरी शुरू करने के साथ ही अपनी फाइनेंशियल योजना का हिस्सा बनाकर चलना चाहिए.

आज के समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे अब पैसे बचाकर रिटायरमेंट के लिए जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है. चलिए जानते हैं ऐसी योजना के बारे में, जिससे रिटायरमेंट पर आपके खाते में हर महीने 50 हजार रुपये आएंगे.

1. NPS को प्लान में करें शामिल

सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 हजार रुपये खाते में चाहिए तो ऐसे में आपको लगभग 1 करोड़ रुपये के आस-पास का कॉर्पस जुटाना होगा. इसके लिए आप NPS को प्लान में शामिल कर सकते हैं. अगर आप नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग केवल SIP तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है. बल्कि, EPF और NPS जैसे रिटायरमेंट-oriented विकल्पों को भी अपनी कुल योजना में शामिल किया जा सकता है. NPS को रिटायरमेंट का एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है.

2. Mutual Funds में करें निवेश

अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 हजार रुपये लेना चाहते हैं तो आज से ही Mutual Funds जमा कर सकते हैं. Mutual Funds में कुछ पैसे लंबे समय तक अगर अलग-अलग फंड्स में डाला जाए तो ऐसे में कहीं न कहीं यह रिटायरमेंट तक आपको एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करके दे सकता है.

3. PPF अकाउंट