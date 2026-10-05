PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की e-KYC कैसे करें? घर बैठे इन आसान स्टेप्स में पूरा करें प्रोसेस, खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में पात्र किसानों को सालभर में कुल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है. अब किसान अपने खाते में 24वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं. कई बार पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी नहीं होने के चलते भी किसानों के खाते में किस्त नहीं आ पाती है.

ऐसे में आपको e-KYC जरूर करानी चाहिए. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि, आप कुछ आसान स्टेप्स में ही इसे कर सकते हैं, जिसके बाद आपके खाते में रुके हुए 2000 रुपये आ जाएंगे. चलिए विस्तार से जानते हैं पीएम किसान योजना की e-KYC कराने के लिए क्या करें.

पीएम किसान योजना की e-KYC कैसे करें?

पीएम किसान योजना की e-KYC कराने के लिए आपको सबसे पहले : PM Kisan की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपको ई-केवाईसी से जुड़े विकल्प दिखाई देंगे. अब आपको होम पेज पर e-KYC के ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद अपने आधार नंबर से जुड़ी जानकारी भरें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें. इसके बाद आपको ओटीपी को वेरिफाई करना है और प्रोसेस को सबमिट कर देना है. इसके बाद आपको eKYC का स्टेटस चेक करना है. प्रक्रिया सफल होने के बाद आपका eKYC अपडेट हो सकती है.

कैसे चेक करें स्टेटस?