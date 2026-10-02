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Fish Farming Business: मछली पालन का प्रोजेक्ट शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार देगी लाखों का लोन और सब्सिडी; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

यह बिजनेस करने पर सरकार आपको सब्सिडी देने के साथ ही साथ लोन भी दे रही है. हालांकि, मछली पालन का कारोबार शुरू करने से पहले केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना सही नहीं है. इसमें आके पास बैकअप भी होना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 1:32:09 PM IST

Fish Farming Business: मछली पालन का प्रोजेक्ट शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार देगी लाखों का लोन और सब्सिडी; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया


Fish Farming Business: भारत में खेती के साथ-साथ मछली पालन भी ग्रामीण क्षेत्र में कमाई का एक बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है. जिन लोगों के पास तालाब, जमीन या मछली पालन के लिए पर्याप्त जल संसाधन हैं, वे इसे बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हैं. खास बात यह है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अलग-अलग योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है. अगर आप भी यह बिजनेस शुरु करना चाहते हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा और सुनहरा मौका हो सकता है.
यह बिजनेस करने पर सरकार आपको सब्सिडी देने के साथ ही साथ लोन भी दे रही है. हालांकि, मछली पालन का कारोबार शुरू करने से पहले केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना सही नहीं है. इसमें आके पास बैकअप भी होना चाहिए. 
 

मछली पालन का प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें?

देश में मछली पालन का बिजनेस बहुत से लोग छेटे-बड़े लेवल पर करते हैं. मछली पालन का बिजनेस शुरु करने के लिए आपके पास जमीन, मछली के प्रकार या फिर बीज आदि होने चाहिए. इसके अलावा मछली पालन के लिए आपको बजट और बाजार को तय करना होगा. इसे आप पानी के टैंक से लेकर तालाब तक में कर सकते हैं. 
 

कितनी मिलेगी सब्सिडी और लोन?

मछली पालन के लिए सरकार आपको सब्सिडी और लोन दोनों दे रही है. सरकार मछली पालन के प्रोजेक्ट में सामान्य वर्ग के पुरुषों को प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 40 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है. अगर आप महिला हैं या SC/ST वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं. तो सरकार आपको 60% से लेकर 70% तक की सब्सिडी दे रही है, जोकि काफी अच्छी है. आसान शब्दों में समझें तो अगर आपके प्रोजेक्ट में कुल 8 लाख रुपये लग रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 लाख रुपये सरकार देगी. हालांकि, इस योजना में लोन मिलना आपके बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है. इसका साइज 50 हजार रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की हो सकता है. 
 

कैसे करें आवेदन? 

अगर आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग के दफ्तर में जाकर संपर्क करना होगा. इसके अलावा आप राज्य के मत्स्य पोर्टल या PMMSY की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं. इसके लिए आपको आपके पास जमीन, तालाब, जल की सुविधा समेत अन्य जरूरी चीजें होनी चाहिए. इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर 750 या इससे अधिक हो, तो लोन मिलने में सुविधा हो सकती है. 

Tags: Fish Farming Business
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