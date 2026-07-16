Electricity Bill Rules: बिजली का बिल अचानक हो गया दोगुना? घबराएं नहीं, जानें अपने अधिकार और शिकायत करने का सही तरीका

Electricity Bill Rules: हर महीने आने वाला बिजली का बिल घर के बजट का एक जरूरी हिस्सा होता है. हर व्यक्ति अपने घर खर्च में बिजली के बिल को जोड़कर चलता है. लेकिन, ऐसे में क्या हो अगर आपके घर का बिजली का बिल एकदम से ज्यादा आने लगे. कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बड़े बदलाव के बिजली का बिल अचानक बहुत अधिक आ जाता है. ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतना बिल कैसे आया. हालांकि, बिजली का बिल बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. कभी मीटर रीडिंग में गलती हो जाती है तो कभी किसी तकनीकी खराबी या मीटर में समस्या के कारण खपत ज्यादा हो सकती है.

इसके अलावा, लंबे समय तक मीटर रीडिंग न होने पर एक साथ कई महीनों की यूनिट भी बिल में जुड़ सकती हैं, जिससे राशि अचानक बढ़ी हुई दिखाई देती है. अगर आपके घर का बिल भी ज्यादा आया है तो ऐसे में आप शिकायत कर सकते हैं.

क्या हैं उपभोक्ताओं के अधिकार?

अगर आपके घर का बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो ऐसे में आपके पास भी कई अधिकार हैं, जिससे आप बिजली विभाग से पूछताछ कर सकते हैं. अगर आपको गलत बिल दे दिया गया है या फिर मीटर की समस्या है या बिजली के बिल से जुड़ी किसी अन्य तरह की परेशानी है तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र की बिजली कंपनी के CGRF में शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा अगर CGRF के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने राज्य के नियमों के मुताबिक बिजली लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आपके अधिकारों में यह भी शामिल है कि आप बिजली विभाग से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून का सहारा भी ले सकते हैं.

बिल ज्यादा आने पर क्या करें?

अगर आपके घर का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने बिजली के मीटर की जांच करनी चाहिए. इसके अलावा आपको बिजली कंपनी के आधिकारिक पोर्टल या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इसके अलावा आप नए मीटर या फिर पुराने बिजली के मीटर की जांच की मांग भी कर सकते हैं. आपको अपने बिजली की खपत पर नजर रखनी चाहिए.