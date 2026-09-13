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LPG गैस की eKYC कराने का आखिरी मौका, चली गई तारीख तो नहीं मिलेगी सब्सिडी, कनेक्शन भी हो सकता है बंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू रसोई गैस ग्राहकों की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख निकलने वाली है, जिससे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. इन ग्राहकों को 14 सितंबर 2026 तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 13, 2026 7:18:38 PM IST

LPG गैस की eKYC कराने का आखिरी मौका, चली गई तारीख तो नहीं मिलेगी सब्सिडी, कनेक्शन भी हो सकता है बंद


LPG eKYC: रसोई गैस यानी LPG आज देश के करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर पर निर्भर परिवारों के लिए गैस कनेक्शन से जुड़ी छोटी-सी प्रक्रिया भी काफी जरूरी होती है. खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए, जिनके खाते में LPG सब्सिडी आती है या जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं. उनके लिए समय-समय पर LPG कनेक्शन की KYC और आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर कई तरह के मैसेज और दावे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू रसोई गैस ग्राहकों की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख निकलने वाली है, जिससे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. इन ग्राहकों को 14 सितंबर 2026 तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

कब है ई-केवाईसी की आखिरि डेट? 

गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने की आखिरी डेट कल यानि 14 सितंबर 2026 को है. समय से ई-केवाईसी नहीं कराने पर आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है, या फिर भविष्य में रिफिल सिलेंडरों की बुकिंग में परेशानी भी हो सकती है. ई-केवाईसी की तारीख 4 बार बढ़ाई जा चुकी है. दरअसल, ईकेवाईसी कराने के पीछे का मकसद एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे अवैध या एकाधिक कनेक्शनों की पहचान करना भी है. इसके अलावा इस ई-केवाईसी के जरिए ग्राहक के पते और बायोमेट्रिक डिटेल को मैच कर रिकॉर्ड को अपडेट करना भी है. 

घर बैठे मोबाइल से कैसे करें e-KYC? 

अगर आप घर बैठे मोबाइल से eKYC करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपनी संबंधित गैस कंपनी जैसे HP Pay, IndianOil One या Hello BPCL आदि की आधिकारिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और eKYC वाले ऑप्शन को चुन लें. अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन या मोबाइल ओटीपी के जरिए अपने प्रोसेस को पूरा करना है. इसके बाद आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी.

Tags: LPG eKYC
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