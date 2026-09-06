Credit Card Close: अब नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड? घर बैठे ऐसे करें बंद, जानें क्या हैं RBI के नियम और शर्तें

Credit Card Close: आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का एक आसान जरिया बन गया है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर किसी भी चीज का बिल भरने तक में क्रेडिट कार्ड काफी काम आता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है और इसके बावजूद annual फीस, मेंटेनेंस चार्ज या अन्य चार्जेस लगा दिए जाते हैं. ऐसी स्थिति में कार्ड को बंद करना ग्राहक को एक बेहतर विकल्प लगता है.

बहुत से कार्डहोल्डरों को यह जानकारी नहीं होती कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ ब्लॉक कर देना और कार्ड अकाउंट को पूरी तरह बंद कर देना दो अलग-अलग चीजें हैं. अगर आप अपने कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसे घर बैठे भी बंद करा सकते हैं. चलिए जानते हैं.

घर बैठे कैसे बंद कराएं क्रेडिट कार्ड?

क्रेडिट कार्ड बंद कराने से पहले आपको अपने कार्ड का पूरा कर्ज या फिर बकाया चुका देना चाहिए, जिसके बाद ही कार्ड बंद कराने का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए. RBI के नियमों के तहत आप बिना बैंक जाए घर बैठे भी अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक के कस्टमर केयर को फोन करके कार्ड को बंद करवाने के लिए कहना चाहिए. इसके अलावा आप बैंक की ऐप या फिर नेट बैंकिंग के जरिए भी कार्ड को बंद करा सकते हैं. इससे पहले आपको Card Closure Rules के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए.

कितने दिन में बंद होगा क्रेडिट कार्ड?