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Credit Card Close: अब नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड? घर बैठे ऐसे करें बंद, जानें क्या हैं RBI के नियम और शर्तें

बहुत से कार्डहोल्डरों को यह जानकारी नहीं होती कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ ब्लॉक कर देना और कार्ड अकाउंट को पूरी तरह बंद कर देना दो अलग-अलग चीजें हैं. अगर आप अपने कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसे घर बैठे भी बंद करा सकते हैं. चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 6, 2026 1:30:50 PM IST

Credit Card Close: अब नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड? घर बैठे ऐसे करें बंद, जानें क्या हैं RBI के नियम और शर्तें


Credit Card Close: आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का एक आसान जरिया बन गया है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर किसी भी चीज का बिल भरने तक में क्रेडिट कार्ड काफी काम आता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है और इसके बावजूद annual फीस, मेंटेनेंस चार्ज या अन्य चार्जेस लगा दिए जाते हैं. ऐसी स्थिति में कार्ड को बंद करना ग्राहक को एक बेहतर विकल्प लगता है.
बहुत से कार्डहोल्डरों को यह जानकारी नहीं होती कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ ब्लॉक कर देना और कार्ड अकाउंट को पूरी तरह बंद कर देना दो अलग-अलग चीजें हैं. अगर आप अपने कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसे घर बैठे भी बंद करा सकते हैं. चलिए जानते हैं. 

घर बैठे कैसे बंद कराएं क्रेडिट कार्ड? 

क्रेडिट कार्ड बंद कराने से पहले आपको अपने कार्ड का पूरा कर्ज या फिर बकाया चुका देना चाहिए, जिसके बाद ही कार्ड बंद कराने का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए. RBI के नियमों के तहत आप बिना बैंक जाए घर बैठे भी अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक के कस्टमर केयर को फोन करके कार्ड को बंद करवाने के लिए कहना चाहिए. इसके अलावा आप बैंक की ऐप या फिर नेट बैंकिंग के जरिए भी कार्ड को बंद करा सकते हैं. इससे पहले आपको Card Closure Rules के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए. 

कितने दिन में बंद होगा क्रेडिट कार्ड? 

RBI के मौजूदा नियमों के मुताबिक, ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट दिए जाने के बाद कार्ड की जांच की जाती है, जिसके बाद 7 वर्किंग डे के अंदर ग्राहक का कार्ड बंद कर दिया जाता है. कार्ड के क्लोजर के बाद ग्राहक को ईमेल, SMS या किसी अन्य माध्यम से इसकी सूचना भी दी जाती है. यानी अगर आपने सभी बकाया बिल चुका दिए हैं और सही तरीके से closure request दर्ज की है, तो बैंक या कार्ड जारीकर्ता इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की कोशिश करता है.

Tags: Credit Card Close
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