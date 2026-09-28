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Internet Speed Check: आपकी बिल्डिंग या घर में कैसा है नेटवर्क? एक क्लिक में ऐसे देखें इंटरनेट स्पीड, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

आजकल आप घर बैठे-बैठे आसानी से अपने इलाके या फिर बिल्डिंके के नेटवर्क के बारे में पता लगा सकते हैं कि इंटरनेट कितना तेज या धीमी गति से काम कर रहा है. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी प्रक्रिया.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 3:51:45 PM IST

Internet Speed Check: आपकी बिल्डिंग या घर में कैसा है नेटवर्क? एक क्लिक में ऐसे देखें इंटरनेट स्पीड, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस


Internet Speed Check: आज के समय में इंटरनेट के बिना ज्यादातर काम अधूरे हैं. अगर इंटरनेट न हो तो ऑफिस के काम से लेकर सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करनी की प्रक्रिया पर भी विराम लग जाता है. ऐसे में अगर इंटरनेट बार-बार स्लो हो जाए, वीडियो बफरिंग करने लगे या किसी वेबसाइट को खुलने में जरूरत से ज्यादा समय लगे, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि समस्या वास्तव में इंटरनेट की स्पीड में है या किसी दूसरे कारण से कनेक्शन धीमा महसूस हो रहा है.
आजकल आप घर बैठे-बैठे आसानी से अपने इलाके या फिर बिल्डिंके के नेटवर्क के बारे में पता लगा सकते हैं कि इंटरनेट कितना तेज या धीमी गति से काम कर रहा है. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी प्रक्रिया. 
 

इस तरह पाएं नेटवर्क की जानकारी 

आज के समय में आप आसानी से नेटवर्क का पता लगा सकते हैं. अगर आप नेटवर्क कवरेज का पता लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कुछ सर्विसेज इंटरैक्टिव मैप उपलब्ध कराती हैं. इनमें आप अपना इलाका या लोकेशन चुनकर अलग-अलग मोबाइल ऑपरेटर के कवरेज को देख सकते हैं. कई सर्विसेज में 4G और 5G नेटवर्क के कवरेज को अलग-अलग देखने का ऑप्शन भी मिलता है. कवरेज देखने के लिए कुछ सर्विसेज इंटरैक्टिव मैप की सुविधा देती हैं, इनमें आप अपना इलाका या लोकेशन चुनकर अलग-अलग मोबाइल ऑपरेटर के कवरेज को देख सकते हैं. 
 

कैसे चेक कर सकते हैं इंटरनेट स्पीड? 

अगर आप अपनी बिल्डिंग में इंटरनेट स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो ऐसे में इसके लिए फोन में स्पीड टेस्ट वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे आप डाउनलोड के साथ ही साथ अपलोड और पिंग भी चेक करें. अगर आपके फोन में नेटवर्क की कमी है तो ऐसे में आप इंटरनेट की जगह पर सबसे अपने  मोबाइल में सिम के नेटवर्क को देखना चाहिए. कई बार इससे भी इंटरनेट की स्पीड प्रभावित हो सकती है.

Tags: Internet Speed Check
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