Home > व्यापार > Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस

Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस

कई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां, पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेन के कैंसल या लेट होने की जानकारी मिलती है. इससे न सिर्फ समय खराब होता है, बल्कि स्टेशन तक पहुंचने का खर्च और आगे की यात्रा की प्लानिंग भी बिगड़ सकती है. चलिए जानते हैं स्टेटस चेक करने के आसान तरीके.

By: Kunal Mishra | Published: August 27, 2026 1:44:28 PM IST

Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस


Monsoon Train Alert: मानसून का मौसम आते ही देश के तमाम हिस्सों में जलभराव और जमीन खिसकने जैसी समस्या हो जाती है. ऐसे में कई बार ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाता है, कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जाता है तो कुछ को रद्द भी करना पड़ जाता है. यही वजह है कि अगर आपने ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बनाया है तो सिर्फ टिकट देखकर या पुराने टाइमिंग पर भरोसा करके घर से निकलना समझदारी नहीं है. बारिश में जब भी आप ट्रेन के लिए घर से निकलें तो ऐसे में पहले ही घर से ट्रेन का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.
कई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां, पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेन के कैंसल या लेट होने की जानकारी मिलती है. इससे न सिर्फ समय खराब होता है, बल्कि स्टेशन तक पहुंचने का खर्च और आगे की यात्रा की प्लानिंग भी बिगड़ सकती है. चलिए जानते हैं स्टेटस चेक करने के आसान तरीके. 

139 पर कॉल करके ले सकते हैं जानकारी 

अगर आप मानसून में ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल रहे हैं तो पहले कंफर्म कर लें कि ट्रेन रद्द तो नहीं हुई है या उसके समय में कोई बदलाव तो नहीं आया है. अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी है या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है तो रेलवे की हेल्पलाइन 139 से जानकारी ले सकते हैं. कॉल करने से पहले अपना ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख अपने पास रखें और इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लें. 

RailOne ऐप 

मानसून के समय ट्रेन पकड़ने से पहले आप घर बैठे RailOne ऐप से भी अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं. भारतीय रेलवे का RailOne ऐप टिकट बुकिंग के साथ-साथ लाइव ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस की भी सेवा देता है. आप इस ऐप की मदद से ट्रेन का टिकट बुक भी कर सकते हैं. फोन में आप ट्रेन से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां ले सकते हैं. 

NTES से चेक करें ट्रेन का लाइव स्टेटस 

ट्रेन पकड़ने से पहले आपको उसकी लाइव लोकेशन का स्टेटस देख लेना चाहिए. ऐसा केवल मानसून में ही नहीं बल्कि, हर समय करना सही माना जाता है. इसके लिए आप National Train Enquiry System (NTES) का इस्तेमाल कर सकते हैंं. NTES वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है. यहां ट्रेन नंबर या नाम डालकर यह देखा जा सकता है कि ट्रेन समय पर है, कितनी लेट चल रही है या कैंसल हो चुकी है.

Tags: Monsoon Train Alert
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026
Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस
Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस
Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस
Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस