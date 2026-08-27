Monsoon Train Alert: कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई कैंसल? स्टेशन निकलने से पहले इन आसान तरीकों से तुरंत चेक करें स्टेटस

Monsoon Train Alert: मानसून का मौसम आते ही देश के तमाम हिस्सों में जलभराव और जमीन खिसकने जैसी समस्या हो जाती है. ऐसे में कई बार ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाता है, कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जाता है तो कुछ को रद्द भी करना पड़ जाता है. यही वजह है कि अगर आपने ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बनाया है तो सिर्फ टिकट देखकर या पुराने टाइमिंग पर भरोसा करके घर से निकलना समझदारी नहीं है. बारिश में जब भी आप ट्रेन के लिए घर से निकलें तो ऐसे में पहले ही घर से ट्रेन का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.

कई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां, पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेन के कैंसल या लेट होने की जानकारी मिलती है. इससे न सिर्फ समय खराब होता है, बल्कि स्टेशन तक पहुंचने का खर्च और आगे की यात्रा की प्लानिंग भी बिगड़ सकती है. चलिए जानते हैं स्टेटस चेक करने के आसान तरीके.

139 पर कॉल करके ले सकते हैं जानकारी

अगर आप मानसून में ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल रहे हैं तो पहले कंफर्म कर लें कि ट्रेन रद्द तो नहीं हुई है या उसके समय में कोई बदलाव तो नहीं आया है. अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी है या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है तो रेलवे की हेल्पलाइन 139 से जानकारी ले सकते हैं. कॉल करने से पहले अपना ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख अपने पास रखें और इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लें.

RailOne ऐप

मानसून के समय ट्रेन पकड़ने से पहले आप घर बैठे RailOne ऐप से भी अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं. भारतीय रेलवे का RailOne ऐप टिकट बुकिंग के साथ-साथ लाइव ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस की भी सेवा देता है. आप इस ऐप की मदद से ट्रेन का टिकट बुक भी कर सकते हैं. फोन में आप ट्रेन से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां ले सकते हैं.

NTES से चेक करें ट्रेन का लाइव स्टेटस