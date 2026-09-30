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FASTag बैंक बदलना है, लेकिन गाड़ी से स्टीकर नहीं हटाना? जानें बिना टैग उतारे बैंक चेंज करने का आसान तरीका

ऐसे में बैंक बदलने की प्रक्रिया को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम रहता है. खासतौर पर तब, जब वे किसी दूसरे बैंक का फास्टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं या पुराने टैग से जुड़ी किसी समस्या के कारण नया फास्टैग लेना चाहते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं स्टीकर हटाए बिना टैग कैसे बदलें.

By: Kunal Mishra | Published: September 30, 2026 1:43:19 PM IST

FASTag बैंक बदलना है, लेकिन गाड़ी से स्टीकर नहीं हटाना? जानें बिना टैग उतारे बैंक चेंज करने का आसान तरीका


FASTag Bank Change: हाइवे के सफर को आसान बनाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना एक किफायती विलक्प है. फास्टैग हाइवे के सफर को काी ज्यादा सुविधाजनक बना देता है. आपकी गाड़ी के विंडशील्ड पर FASTag लगा हुआ है और अब आप इसका बैंक बदलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इसके लिए पुराने फास्टैग स्टीकर को गाड़ी से निकालना जरूरी है? FASTag को एक बार विंडशील्ड पर चिपकाने के बाद उसे निकालना आसान नहीं होता और जबरदस्ती हटाने पर टैग खराब भी हो सकता है.
ऐसे में बैंक बदलने की प्रक्रिया को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम रहता है. खासतौर पर तब, जब वे किसी दूसरे बैंक का फास्टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं या पुराने टैग से जुड़ी किसी समस्या के कारण नया फास्टैग लेना चाहते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं स्टीकर हटाए बिना टैग कैसे बदलें. 
 

कैसे बदल सकते हैं FASTag?

अगर आप FASTag से बैंक बदलना चाहते हैं तो ऐसे में फास्टैग को पोर्ट कराने की सुविधा रहती है. NHAI के राजमार्ग यात्रा (Rajmargyatra) मोबाइल एप पर आपको यह सुविधा मिलती है. इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके फैस्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और OneTag विकल्प चुनकर इलेजिबिलिटी चेक करनी है. अब आपको एग्री करके नया बैंक चुनना होगा और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नया बैंक ऑनबोर्डिंग करेगा. पुराना बैंक पिछले वॉलेट, रिफंड और पेंडिंग ट्रांजेक्शन देखेगा, जबकि नया बैंक आगे की सर्विस देगा. 
 

क्या FASTag का बैंक बदलने के लिए स्टीकर हटाना जरूरी है? 

सिर्फ बैंक बदलने के लिए पुराने फास्टैग स्टीकर को गाड़ी से जबरदस्ती हटाना सही तरीका नहीं है. अगर आप नया बैंक चुन रहे हैं, तो पहले यह देखना जरूरी है कि पुराने फास्टैग को संबंधित बैंक के जरिए बंद या फिर डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया क्या है. ध्यान रखें कि पुराने FASTag को बिना प्रक्रिया पूरी किए इस्तेमाल करते रहना और साथ में दूसरा फास्टैग सक्रिय रखना समस्या पैदा कर सकता है. इसलिए बैंक बदलते समय पुराने टैग को बंद कराने और नए टैग की स्थिति का जरूर ध्यान रखें.

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