Address Change Tips: Voter ID Card में कैसे बदलें अपना पता? जानें Form 8 भरने का आसान तरीका और जरूरी दस्तावेज

Voter ID Card: वोटर आईडी कार्ड केवल मतदान करने का अधिकार देने वाला दस्तावेज ही नहीं, बल्कि यह पहचान और आपके पते का पक्का प्रमाण भी माना जाता है. इसे Address Proof के रूप में काफी इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपने नया घर लिया है या फिर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं या उसी विधानसभा क्षेत्र में आप कहीं और रहने लगे हैं तो ऐसे में Voter ID Card अपना नया पता अपडेट कराना काफी जरूरी हो जाता है. हालांकि, अब इसके लिए आपको न तो कहीं लाइन लगानी है और न ही सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने हैं.

अब आप घर बैठे Form 8 को भरकर अपने वोटर आईडी कार्ड में नया पता जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप आसानी से यह काम कर सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में.

ऑनलाइन कैसे अपडेट करें पता?

अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में नया पता अपडेट कराना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें. इसके लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Voters Service Portal (voters.eci.gov.in) पर जाना होगा. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऐसे में Sign Up पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से अकाउंट बना लेना है. वहीं, अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो ऐसे में अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज कर OTP के जरिए Login करें. होमपेड पर सेवाओं की सूची में से Form 8 के ऑप्शन पर क्लिक करना है. अगर आप खुद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेल्फ चुनें. अब आपको Shifting of Residence को चुन लेना है.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

अगर आपका नया घर भी आपकी पहले वाली विधानसभा क्षेत्र में ही है, तो ऐसे में Within Assembly Constituency को चुनना चाहिए. अगर आपका जिला या विधानसभा बदल गई है, तो Outside Assembly Constituency सेलेक्ट कर लें. डिटेल में अपना निर्वाचन क्षेत्र, मकान नंबर और राज्य आदि सेलेक्ट कर लें. वहीं, पहचान के लिए आप अपना आधार नंबर दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर लें. डिक्लेरेशन घोषणा पत्र को स्वीकार करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और Submit’ पर क्लिक कर दें. इसके अलावा आपको आधार कार्ड देना है, जिसमें नया पता अपडेट हो साथ ही साथ एक साल से कम का बिजली बिल और पानी का बिल आदि हो. साथ ही साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की करेंट पासबुक फोटो और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के कागजातभी देने होंगे.