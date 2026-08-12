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Train Ticket Booking: ट्रेन टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इस तरह से बचाएं पैसा, सस्ती मिलेगी टिकट

इनमें पेमेंट गेटवे चार्ज से लेकर सर्विस चार्ज तक वसूल लिया जाता है, जिससे टिकट कई बार ज्यादा महंगी पड़ जाती है. चलिए जानते हैं टिकट बुक करते हुए पैसों की बचत किस तरह की जा सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: August 12, 2026 12:32:06 PM IST

Train Ticket Booking: ट्रेन टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इस तरह से बचाएं पैसा, सस्ती मिलेगी टिकट


Train Ticket Booking: भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है. ट्रेन के जरिए रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए रेलवे द्वारा IRCTC की नई ऐप बनाई गई है, जिससे अब लोग आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. टिकट बुक करने के लिए कई ऐसी ऐप्स हैं, जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देती हैं. लेकिन, आपने देखा होगा कि अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर टिकट बुक करते हुए लोगों को थोड़े ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं.
इनमें पेमेंट गेटवे चार्ज से लेकर सर्विस चार्ज तक वसूल लिया जाता है, जिससे टिकट कई बार ज्यादा महंगी पड़ जाती है. चलिए जानते हैं टिकट बुक करते हुए पैसों की बचत किस तरह की जा सकती है. 

कैसे बुक करें ट्रेन की सस्ती टिकट?   

अगर आप सस्ती टिकट बुक करने का कोई आसान तरीका देख रहे हैं तो ऐसे में आपको IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए. दरअसल, यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप है, जिसका इस्तेमाल करने से आपको एजेंट चार्ज या किसी ऐसे चार्ज को देने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए अन्य टिकट बुकिंग ऐप्स के मुकाबले ट्रेन की सस्ती टिकट आप यहां से बुक कर सकते हैं. अगली बार टिकट बुक करते हुए आप IRCTC के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं. 

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के फायदे 

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है. ऑनलाइन टिकट बुक करने से आपको स्टेशन पर जाकर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है साथ ही साथ सीट और ट्रेन की जानकारी आसानी से मिलती है. ऐसे में आपको घर बैठे टिकट बुक करने की अच्छी सुविधा मिल जाती है. ऑनलाइन टिकट बुक करने से आपके लिए बाद में टिकट कैंसल करना भी काफी आसान हो जाता है.

Tags: train ticket booking
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