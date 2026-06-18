Lakhpati Didi Yojana 2026: रसोई संभालने वाली बहनें अब बनेंगी ‘लखपति दीदी’! हर महीने कमाएंगी ₹10,000+, सरकार देगी ट्रेनिंग और पैसा; यह है पूरा प्रोसेस!

कहते हैं न, जब एक पुरुष आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है लेकिन जब एक महिला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करती है तो परिवार के साथ-साथ समाज की अन्य महिलाओं को भी मनोबल मिलता है. आज महिलाएं सिर्फ समाज ही नहीं, देश के विकास में भी अहम रोल अदा कर रही हैं. रोशनी नडार मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर, विनीता सिंह, सावित्री जिंदल जैसी कई महिलाओं ने ऐसा कर दिखाया है जिनसे प्रेरणा लेकर आज लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर और आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ी है. और महिलाओं के इसी हिम्मत और जज्बे को सरकार खुलकर बढ़ावा दे रही है. इसके लिए लखपति दीदी योजना भी बनाई गई है, जिसके तहत दीदियों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि खुद काम शुरू करने के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधा भी दी जा रही है.

कम शब्दों में समझें तो लखपति दीदी योजना अब घर गृहस्था संभालने वाली महिलाओं को बिजनेस क्वीन बनने का मौका दे रही है. लेकिन कौन-कौन सी दीदियां इसका लाभ ले सकती हैं, कौन लखपति दीदी बनने के योग्य हैं और लखपति दीदी बनने के लिए कौन-कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होंगी. जानिए विस्तार से-

क्या है लखपति दीदी योजना?

लखपति दीदी योजना भारत सरकार की DAY-NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत एक खास पहल है. यह स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ने वाली ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्कों के माध्यम से सालाना कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित करने के लिए सशक्त बनाती है.

क्यों चलाई गई लखपति दीदी योजना?

देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर पुरुष खेती-बाड़ी के कामों में व्यस्त रहते हैं और कृषि ऋतुओं के हिसाब से फसल उत्पादन करते हैं, जबकि माताएं और बहनें घर-गृहस्थी के कामकाज संभालती हैं. ऐसे में हर-छोटी-बड़ी आवश्यकता के लिए पुरुषों पर निर्भरता बढ़ जाती है. कई बार फसल में नुकसान या बच्चों की पढ़ाई के चलते घर के खर्चे बढ़ जाते हैं. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कम से कम चार कृषि ऋतुओं या अन्य कामों के बीच हर घर की मासिक आय ₹10,000+ बनी रहे.

कैसे बनूंगी मैं लखपति दीदी?

लखपति दीदी योजना से जुड़ने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है. नियमों के मुताबिक, महिला की आयुप 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिला किसी ग्रामीण इलाके की स्थायी निवासी हो, DAY-NRLM के अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य हो.

कैसे बन रही हैं दीदियां लखपति?

लखपति दीदी योदना के तहत लाभार्थी महिलाओं को कम से कम 2 साल तक स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG) का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है. योजना के तहत राज्य आजीविका मिशन (SRLM) द्वारा संभावित उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, जो प्रशिक्षण लेकर स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर काम कर सकें. इस काम के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए 20 लाख रुपये तक के बिना गारंटी वाले लोन दिए जाते हैं. साथ में जन धन खातों वाली महिलाओं के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा और ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है.

ट्रेनिंग और बिजनेस में सहायता

लखपति दीदियों को सबसे पहले कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें हस्तशिल्प से लेकर कृषि, डेयरी जैसे ट्रेडीशनल बिजनेस से लेकर सौर ऊर्जा और कृषि ड्रोन और आईटी से जुड़ी चीजें शामिल हैं. इसके बाद स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का लोन मिलता है. समय पर लोन चुकाने के लिए ब्याज में छूट मिलती है और बिजनेस स्थापित करने के लिए ब्लॉक-स्तरीय वन स्टॉप फैसिलिटीज (OSF) इनक्यूबेशन सेवाएं, नैनो-एंटरप्राइज और मार्केट तक पहुंचने में पूरी मदद की जाती है.

फॉलो करें ये प्रोसेस

यदि आपके पास नीचे बताए गए सभी दस्तावेज मौजूद हैं तो अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने करीबी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी योजना का लाभ ले सकती हैं. इसमें आवेदन करने पर आपके एप्लीकेशन का रीव्यू और वेरिफिकेशन किया जाता है. सभी चीजें सही मिलने पर दीदियों को लखपति बनाने के दिशा में लोन ग्रांट कर दिया जाता है.

दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

अधिक जानकारी के लिए लखपति दीदी के ऑफिशियल पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं जो हिंदी के अलावा कई रीजनल भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है.

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