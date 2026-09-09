Ration Card Apply Online: अब बिना चक्कर काटे मोबाइल से बनवाएं राशन कार्ड, ऐसे करें आवेदन, समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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Ration Card Apply Online: राशन कार्ड आज भी देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है. इसका इस्तेमाल केवल सरकारी राशन लेने के लिए ही नहीं, बल्कि कई जगह परिवार की पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है. आपने देखा होगा कि पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को संबंधित सरकारी केंद्र या कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन, अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है. अब आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल के जरिए आसानी से अपने राशन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं.
राशन कार्ड बनवाने के लिए मांगे गए दस्तावेजों को भी आप मोबाइल पर ही अपलोड कर सकते हैं. चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे आप मोबाइल से राशन कार्ड बनवा सकते हैं.
मोबाइल से कैसे बनवाएं राशन कार्ड?
अगर आप ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले अपने राज्य के फूड एंड सिविल स्पलाई डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://dfpd.gov.in/ पर जाएं. अब आपको नए राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें और सामने दिख रहे फॉर्म में अपना एड्रेस, परिवार के सदस्यों की जानकारी के साथ ही साथ इनकम की डिटेल भी भरनी होगी. अब आपको मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करना होगा. इसके बाद आपका आवेदन पूरा हुआ. अब आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप इसका स्टेटस चेक कर सकेंगे.
राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
फूड एंड सिविल स्पलाई डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट साइट के अलावा आप घर बैठे UMANG ऐप के जरिए भी राशन कार्ड बनवाने का आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार के हर सदस्य को आधार कार्ड देना जरूरी होता है. इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल, सबकी फोटो और ID प्रूफ देना जरूरी माना जाता है.