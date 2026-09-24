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SBI Credit Card: त्योहारी सीजन में जमकर करें शॉपिंग! SBI क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें पात्रता और मिलने वाले ऑफर्स

आपने अक्सर देखा होगा कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं. अगर आपके पास यह क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप इसे बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में इस लेख को पढ़ें. चलिए जानते हैं इसके आवेदन का तरीका और अन्य डिटेल्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 11:07:27 AM IST

SBI Credit Card: त्योहारी सीजन में जमकर करें शॉपिंग! SBI क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें पात्रता और मिलने वाले ऑफर्स


SBI Credit Card: त्योहारी सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बाजारों तक खरीदारी का माहौल तेज हो जाता है. लोग टीवी, लैपटॉप से लेकर अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं. हालांकि, सीजन के दौरान ग्राहकों को डिस्काउंट और अलग-अलग ऑफर्स भी दिए जाते हैं. लेकिन, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो ऐसे में आपकी शॉपिंग और डील और भी ज्यादा किफायती और सुविधाजनक हो जाती है. खासकर जब किसी बैंक या कार्ड कंपनी की तरफ से पार्टनर ब्रांड्स के साथ मिलकर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक या EMI ऑफर दिए जा रहे हों.
आपने अक्सर देखा होगा कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं. अगर आपके पास यह क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप इसे बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में इस लेख को पढ़ें. चलिए जानते हैं इसके आवेदन का तरीका और अन्य डिटेल्स के बारे में. 

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे अप्लाई करें SBI क्रेडिट कार्ड 

अगर आप ऑनलाइन SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले SBI Card की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sbicard.com/ पर जाएं. अब आपको कार्ड का ऑप्शन चुनना होगा और ‘Apply Now’ पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ‘E-Apply’ भरना होगा. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा और अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होगी. अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब एसबीआई द्वारा एप्लीकेशन मंजूर हो जाने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड बना दिया जाएगा. 

SBI क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स

अगर आप त्योहारी सीजन में शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो ऐसे में अच्छा-खासा डिस्काउंट ले सकते हैं. अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं और SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में 10 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप SBI Card ELITE कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में 5,000तक का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं और सालाना 6000 रुपये तक की मूवी की टिकट का भी लाभ उठा सकते हैं. वहीं, कैशबैक एसबीआई कार्ड के फायदे की बात करें तो ऑनलाइन खरीदारी पर 5% तक का कैशबैक मिलने के अलावा ऑफलाइन खर्च पर 1% का कैशबैक भी मिल सकता है.

Tags: SBI Credit Card
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