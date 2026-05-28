Home > टेक - ऑटो > PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया

PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया

अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो ऐसे में हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बताएंगे. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 28, 2026 5:20:52 PM IST

PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया


Free Ration Card Scheme: केंद्र सरकार द्वारा की गई कैबिनेट की बैठक में PDS को लेकर एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन की वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव करने जा रही है. इसे लेकर चर्चा काफी तेज थी. दरअसल, राशन कार्ड कई तरह के होते हैं, जैसे APL (गरीबी रेखा के ऊपर), BPL (गरीबी रेखा के नीचे), AAY (अंत्योदय अन्न योजना) और स्टेट स्पेसिफिट कार्ड आदि. अब इन बदलावों के बाद फ्री राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है.

अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो ऐसे में हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बताएंगे. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में. 

You Might Be Interested In

क्या है आवेदन की प्रक्रिया? 

अगर आप भी फ्री राशन कार्ड बनवाने का आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पलहे अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं.यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के लिए है. इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना है, जिसके बाद इससे लॉगिन कर लेना है. अब आपको ई-सेवाएं या New Ration Card के ऑप्शन को चनना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसके साथ ही साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर लेना है. अब फॉर्म को जमा कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं. 

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास कुछ दस्तावेज होने बेहद जरूरी हैं. इसके लिए आपके पास पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और आय प्रमाण पत्र आदि होना बेहद जरूरी हैं. इसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ के तौर पर फोन का बिल, बिजली का बिल, बैंक की पासबुक और रेंट एग्रीमेंट होना भी बेहद जरूरी है. इसके साथ ही आपको भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भी अपने साथ रखना है. आपको अपने पुराने राशन कार्ड के साथ-साथ इनकम की भी जानकारी देनी होगी.

Tags: Free Ration Card
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10वीं क्लास में ही कियारा का था बॉयफ्रेंड

May 28, 2026

बशीर बद्र के प्रसिद्ध शेर..

May 28, 2026

IPL इतिहास में किसने जड़े सबसे ज्यादा सिक्स? कोहली-रोहित से...

May 28, 2026

खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!

May 28, 2026

पूजा में किस रंग का आसन बिछाएं?

May 28, 2026

6 Skin Shots: कांच जैसी चमकेगी त्वचा

May 28, 2026
PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया
PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया
PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया
PDS Scheme: फ्री राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, समझें पूरी प्रक्रिया