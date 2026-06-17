Ayushman Card: 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज! आयुष्मान कार्ड के बड़े फायदे और आवेदन का तरीका

Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड, PMJAY के तहत जारी किया गया एक डिजिटल हेल्थ ID है. यह सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए हर परिवार को हर साल ₹5 लाख तक का कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन देता है. सितंबर 2024 से, इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर इसमें 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटिज़न को शामिल किया गया है, जिन्हें एक अलग ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ दिया जाता है.

आयुष्मान कार्ड क्या है?

आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) के तहत जारी किया गया एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है. पात्र लाभार्थी इस कार्ड का इस्तेमाल करके पूरे भारत में एम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) अस्पतालों में हर परिवार को हर साल ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज का फ़ायदा उठा सकते हैं. यह कार्ड सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध हेल्थकेयर सुनिश्चित करता है. यह सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइज़ेशन की सुविधा देता है. मई 2026 तक, आयुष्मान भारत PMJAY सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जो 2026 में इस स्कीम से जुड़ा. लाभार्थी PMJAY पोर्टल, आयुष्मान ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ज़रिए आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.

आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या-क्या शामिल है?

PMJAY परिवार के सभी सदस्यों को लिस्ट में शामिल सेकेंडरी और टर्शियरी केयर स्थितियों के लिए ₹5,00,000 तक का कैशलेस कवर देता है. आयुष्मान भारत योजना इलाज के इन हिस्सों पर होने वाले खर्चों को कवर करती है:

मेडिकल जांच, इलाज और सलाह

इंटेंसिव और नॉन-इंटेंसिव केयर सर्विस

दवाइयां और मेडिकल का सामान

डायग्नोस्टिक और लैब जांच

इलाज के दौरान होने वाली जटिलताएं

रहने-सहने की सुविधा

मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विस

मरीज़ के लिए खाना

अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन तक के खर्च

अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक की फ़ॉलो-अप केयर

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आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता

यहाँ उन शहरी और ग्रामीण परिवारों की सूची दी गई है जो आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं:

शहरी परिवार

कचरा बीनने वाले

भिखारी

घरेलू कामगार

सड़क पर काम करने वाले विक्रेता, फेरीवाले, मोची या अन्य सेवा प्रदाता

निर्माण कार्य करने वाले, राजमिस्त्री, प्लंबर, मजदूर, वेल्डर, पेंटर, कुली, सुरक्षा गार्ड और सिर पर बोझ ढोने वाले अन्य श्रमिक

सफाईकर्मी, स्वच्छता कर्मचारी और माली

सफाईकर्मी, स्वच्छता कर्मचारी और माली घर से काम करने वाले, हस्तशिल्प कारीगर, कारीगर और दर्जी

परिवहन कर्मचारी, कंडक्टर, ड्राइवर, ठेला खींचने वाले, ड्राइवर और कंडक्टर के सहायक और रिक्शा चालक

सहायक, दुकान के कर्मचारी, छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी, डिलीवरी सहायक, हेल्पर, वेटर और अटेंडेंट

इलेक्ट्रीशियन, असेंबलर, मैकेनिक और मरम्मत का काम करने वाले

धोबी और चौकीदार

कैसे करें अप्लाई

स्टेप 1: Google Play Store या Apple App Store से आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करें.

स्टेप 2: ऐप खोलें और मोबाइल नंबर व OTP वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

स्टेप 3: आधार नंबर, फ़ैमिली ID, PMJAY ID या लोकेशन की जानकारी का इस्तेमाल करके लाभार्थी की जानकारी खोजें.

स्टेप 4: e-KYC वेरिफिकेशन पूरा करें. आप चार तरीकों में से कोई एक चुन सकते हैं – आधार OTP, फ़ेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे से पहचान), फ़िंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन.

स्टेप 5: ऐप आपको अपने फ़ोन के कैमरे से एक लाइव फ़ोटो लेने के लिए कहेगा. तुरंत मंज़ूरी के लिए यह फ़ोटो आधार रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए.

स्टेप 6: अपनी जानकारी देखें और रजिस्ट्रेशन का अनुरोध सबमिट करें. मंज़ूरी मिलने के बाद सीधे ऐप से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें.

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