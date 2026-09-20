DL Update: ड्राइविंग लाइसेंस में जोड़ना है नया पता? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट, जानें फीस दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

DL Address Change Online: अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाने के साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस में भी नए घर का पता अपडेट करा लेना चाहिए. पुराने पते वाला ड्राइविंग लाइसेंस कई जगह पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए दस्तावेजों में सही और मौजूदा जानकारी रखना सुविधाजनक रहता है. अगर आप पुराने एड्रेस वाला लाइसेंस ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आगे चलकर यह लाइसेंस रिन्युअल के समय पर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.

ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता अपडेट कराने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि, आप आसानी से घर बैठे-बैठे इसे ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में.

DL में ऑनलाइन एड्रेस कैसे अपडेट करें?

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनें. इसके बाद आपको ऐप्लाई फॉर चेंज ऑफ ऐड्रेस या सर्विस ऑन ड्राइवर्स लाइसेंस पर क्लिक करना है. अब आपको अपना लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और Get DL Detail पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल कंफर्म करनी है.

अपना नया आरटीओ ऑफिस चुनें और आरटीओ जाने से बचने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आपको सर्विस लिस्ट में से चेंज ऑफ ऐड्रेस इन डीएल चेक बॉक्स को टिक करना होगा. अब आपको फॉर्म में अपना नया और स्थायी पता डालना होगा. इसके साथ ही नया एड्रेस प्रूफ, फॉर्म एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें. इसके बाद सरकारी फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?