EPFO: अब पोर्टल नहीं, UMANG ऐप से होगा UAN एक्टिवेशन; कैसे एक्टिवेट करें फेस ऑथेंटिकेशन? आसान स्टेप्स में समझें

How To Activate UAN: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ग्राहकों या खाताधारकों के लिए कुछ बड़े डिजिटल बदलाव किए हैं. सैलरीड क्‍लास के ल‍िए जरूरी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है. दरअसल, EPFO द्वारा पोर्टल के जरिए UAN को एक्टिवेट करने और नया UAN बनाने की सुविधा बंद कर दी है. अब इसे ईपीएफओ के पोर्टल पर बंद करके UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है. अब अगर आप पहली बार UAN को एक्टिव करने और नया UAN जनरेट कराने की सुविधा EPFO पोर्टल पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उमंग ऐप पर जाकर लॉगिन करना होगा.

माना जा रहा है कि यह बदलाव एक बड़े डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद किया गया है. EPFO के मुताबिक ऐसा करके अपनी सेवाओं को फास्ट बनाया जा सकेगा.

कैसे एक्टिवेट करें UAN?

अब अगर आप उमंग ऐप पर अपना UAN एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें. अब आपको अपने उस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हो. इससे आपको ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और 4 अंकों का M-PIN बनाना होगा. इसके बाद अब आपको लॉगिन कर लेना है और सर्च में EPFO लिखना है. इसके बाद आपको UAN Services Through Face Auth पर जाकर “UAN Activation” चुनना है.

अब अपना UAN, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें साथ ही साथ Send OTP पर क्लिक करके OTP दर्ज करें. इसके बाद आपको Aadhaar Face RD App इंस्टॉल करने का विकल्प मिलेगा और ऐप इंस्टॉल होने के बाद कैमरे के जरिए फेस स्कैन करें. अब आपको इसके बाद मेंबर का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है. इसके बाद सभी जरूरी जानकारियों को पढ़ें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें. प्रक्रिया पूरी होने पर UAN एक्टिव हो जाएगा और मोबाइल पर SMS के जरिए आपको एक टेंपरेरी पासवर्ड दिया जाएगा.

कैसे चेक करें UAN एक्टिवेशन?

umang ऐप पर अपने UAN को एक्टिवेट कर लेने के बाद आप यह चेक भी कर सकते हैं कि आपका UAN एक्टिवेट हुआ भी है या फिर नहीं. ऐसे में आप ‘UAN सर्विसेज थ्रू फेस ऑथ’ वाले सेक्शन में जाकर ‘UAN अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन’ में जाएं. अब आपको अपना यूएएन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर बॉक्स पर टिक कर देना है. इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें और अपने प्रोसेस को पूरा करें. अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका यूएएन एक्टिवेट हो गया है या नहीं.