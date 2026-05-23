भारत में ऐसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, क्यों हर राज्य में अलग हैं दाम? समझिए पूरा गणित

Fuel Pricing Mechanism India 2026: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर निर्भर नहीं करतीं. ईंधन की अंतिम कीमत तय करने में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारों का वैट (VAT), तेल कंपनियों की लागत और वैश्विक हालात बड़ी भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी आम लोगों को तुरंत राहत नहीं मिलती. हाल के दिनों में 10 दिनों के भीतर तीन बार कीमत बढ़ने के बाद यह पूरा सिस्टम फिर चर्चा में आ गया है.

वैश्विक संकटों का सीधा असर

पिछले कुछ वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज संकट जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने कच्चे तेल की कीमतों को कई बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया. इन हालातों में सरकार ने कई बार टैक्स घटाकर राहत देने की कोशिश की. 2021, 2022, 2024 और 2025 में एक्साइज ड्यूटी कम कर पेट्रोल-डीजल सस्ता किया गया. मार्च 2026 में तो सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर 10-10 एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी.

अलग-अलग राज्यों में अलग दाम

पेट्रोल की कीमत (/लीटर)

आंध्र प्रदेश : 117.8

तेलंगाना: 115.7

केरल: 112.3

मध्य प्रदेश: 111.4

पश्चिम बंगाल: 109.8

महाराष्ट्र: 108.5

कर्नाटक: 107.7

तमिलनाडु: 105.6

दिल्ली / उत्तर प्रदेश: 99.5

गुजरात: 96.1

तेल कंपनियों पर बढ़ा भारी दबाव

हॉर्मुज संकट के दौरान भारतीय तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में तुरंत दाम नहीं बढ़ाए. इस दौरान कंपनियों ने पेट्रोल पर करीब 24 प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 30 प्रति लीटर तक का अतिरिक्त बोझ खुद उठाया. इससे सरकारी कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ. बाद में सरकार ने टैक्स में कटौती और निर्यात शुल्क जैसे कदम उठाकर इस घाटे को कम करने की कोशिश की.

ऑयल बॉन्ड बनाम टैक्स कट मॉडल

भारत में ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग सरकारों ने अलग नीतियां अपनाईं. यूपीए सरकार ने 2005 से 2010 के बीच ऑयल बॉन्ड जारी कर तत्काल राहत दी थी, जिससे भविष्य में सरकार पर कर्ज बढ़ा. दूसरी ओर मौजूदा नीति में सरकार सीधे एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत देने की कोशिश करती है. इससे उपभोक्ताओं को तत्काल फायदा मिलता है, लेकिन सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ जाता है.

क्यों जारी रहता है कीमतों का उतार-चढ़ाव?

भारत का फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम बेहद संवेदनशील आर्थिक संतुलन पर आधारित है. केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता मिलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय करते हैं. यही वजह है कि टैक्स घटने के बाद भी पंप पर तुरंत बड़ी राहत नहीं दिखती. आने वाले समय में भी वैश्विक हालात और घरेलू टैक्स नीति के आधार पर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी रहेगी.

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