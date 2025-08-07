Home > व्यापार > Tariff Impact On Market: ट्रंप के 50% टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार को कितना नुकसान ? गिफ्ट निफ्टी ने दिया संकेत

Indian Stock market:टैरिफ घोषणा के तुरंत बाद, भारतीय शेयर बाजारों में लगातार कमजोरी देखी गई। बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स 24,600 के स्तर से नीचे फिसलकर 24,574.20 पर बंद हुआ। इसमें 75.35 अंकों (0.31%) की गिरावट हुई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 09:37:00 IST

Share Market Update: ट्रंप के टैरिफ के वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल, 6 अगस्त को, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है। जिससे अमेरिका में आने वाले अधिकांश भारतीय निर्यातों पर कुल शुल्क 50% तक बढ़ गया है। ट्रंप अतिरिक्त टैरिफ का फैसला रूस से तेल खरीदने को लेकर लिया गया है। अमेरिका का ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट का संकेत देता है वहीं भारत में व्यापक आर्थिक चिंता को जन्म देता है।

भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर

टैरिफ घोषणा के तुरंत बाद, भारतीय शेयर बाजारों में लगातार कमजोरी देखी गई। बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स 24,600 के स्तर से नीचे फिसलकर 24,574.20 पर बंद हुआ। इसमें 75.35 अंकों (0.31%) की गिरावट हुई। जबकि बीएसई सेंसेक्स 166.26 अंकों (0.21%) की गिरावट के साथ 80,543.99 पर बंद हुआ। आईटी, फार्मा, मीडिया और एफएमसीजी क्षेत्रों में 1-2% की गिरावट के साथ, व्यापक क्षेत्रीय गिरावट के बीच बाजार में गिरावट तेज हो गई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी 1-1% की गिरावट आई, जो सभी क्षेत्रों में जोखिम-मुक्त भावना को दर्शाता है।

ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव

फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर  (एफपीआई) लगभग दो हफ्तों से नेट सेलर बने हुए हैं। जिससे अस्थिरता और बढ़ गई है। घरेलू स्तर पर, संस्थागत निवेशकों ने भी अपनी पोजीशन कम कर दी है और बढ़ते टैरिफ के प्रत्यक्ष प्रभाव और अमेरिका-भारत संबंधों को लेकर व्यापक अनिश्चितता से निपटने के लिए तेजी के बीच बिकवाली कर रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी और बाजार संकेत

घरेलू बाजार के संभावित प्रदर्शन का पैमाना माने जाने वाले गिफ्ट निफ्टी ने गिरावट दर्ज की और 24,561 पर कारोबार किया – दिन के दौरान लगभग 0.3% की गिरावट के साथ – और बाद में गुरुवार के कारोबारी सत्र के करीब आते ही 62 अंकों (0.25%) की गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजारों के लिए और भी नकारात्मक शुरुआत का संकेत दिया। गिफ्ट निफ्टी में तेज गिरावट निरंतर कमजोरी और व्यापार शत्रुता लंबे समय तक जारी रहने पर और भी बड़े सुधारों के खतरे की चिंताओं को रेखांकित करती है।

भारतीय एडीआर का प्रदर्शन

अमेरिकी एक्सचेंजों पर भारतीय अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) ने टैरिफ के झटके पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और प्रमुख कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई। इंफोसिस 0.62% गिरकर $16.10 पर आ गया, विप्रो 0.56% गिर गया, और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज 1.79% गिर गया। एचडीएफसी बैंक में 0.15% की मामूली गिरावट आई, जो सतर्क निवेशक भावना को दर्शाता है। आईसीआईसीआई बैंक और यात्रा ऑनलाइन जैसे कुछ एडीआर ने इस रुझान को तोड़ा, लेकिन अमेरिका में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के प्रति आम धारणा नकारात्मक रही।

व्यापक निहितार्थ और बाज़ार परिदृश्य

आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 50% टैरिफ़ पर, भारतीय निर्यातकों को काफ़ी नुकसान होगा, खासकर बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, जिन पर अब अमेरिका में आयात शुल्क काफ़ी कम है। विश्लेषकों का सुझाव है कि अगर टैरिफ़ जारी रहे, तो मौजूदा व्यापार तनाव वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 40-50 आधार अंकों तक की कमी ला सकता है।

संक्षेप में, भारतीय शेयर बाज़ार ट्रम्प द्वारा टैरिफ़ में की गई आक्रामक वृद्धि के कारण बढ़ते नुकसान से जूझ रहा है। भारतीय एडीआर में गिरावट, गिफ्ट निफ्टी में सतर्कता और क्षेत्रीय सूचकांकों में व्यापक रूप से कमज़ोरी के साथ, आने वाले दिन व्यापार अनिश्चितता और बढ़ते वैश्विक जोखिम से घिरे हुए हैं।

