Fridge Temperature Tips: सर्दियों में कितने नंबर पर चलाना चाहिए फ्रिज? कैसे कर सकते हैं सेटिंग, जानें सही टेंपरेचर

Fridge Temperature Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सेटिंग पर ध्यान देने लगते हैं. इनमें फ्रिज भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में दूध, सब्जियां, फल, पका हुआ खाना और दूसरी खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत से लोग फ्रिज में दिए गए तापमान कंट्रोल नंबर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं.

हर फ्रिज में इन नंबरों का मतलब एक जैसा नहीं होता और केवल मौसम देखकर कूलिंग कम या ज्यादा करना हमेशा सही फैसला नहीं है. चलिए जानते हैं फ्रिज को कौन से तापमान पर रखकर चलाना सही है.

सर्दियों में फ्रिज का सही तापमान कितना होना चाहिए?

फ्रिज का तापमान तय करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसके अंदर रखी खाद्य सामग्री सुरक्षित रहे. आमतौर पर माना जाता है कि फ्रिज को सर्दियों के समय 1 या 2 नंबर पर रखना चाहिए. कई बार ज्यादा तापमान पर चलाने से फ्रिज ठीक से काम नहीं करता है. इसलिए आपको गर्मी और सर्दी देखकर ही तापमान को चुनना चाहिए. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने, उसमें अधिक सामान भरने और थर्मोस्टेट की सेटिंग के कारण अंदर का तापमान बदल सकता है. इसलिए इउन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या सर्दियों में फ्रिज की कूलिंग कम कर देनी चाहिए?