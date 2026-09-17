Maximum Loan: 15000 रुपये है सैलरी तो कितना लोन मिल जाएगा? जानें कम वेतन होने पर ज्यादा पैसे पाने के तरीके

Maximum Loan: आज के समय में कम इनकम वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अचानक जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए. ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिनकी सैलरी मात्र 15 हजार रुपये होती है, लेकिन कई बार मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसों के लिए परेशान होना पड़ता है. ऐसे में उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि बैंक या किसी वित्तीय संस्था से उसे कितना लोन मिल सकता है.

हालांकि, 15,000 की सैलरी होने पर लोन मिलने का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है. अलग-अलग बैंक और NBFC अपनी पात्रता और अपनी शर्तों के आधार पर लोन के अमाउंट को मंजूर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं 15 हजार रुपये की सैलरी में आपको कितना लोन मिल सकता है?

15000 की सैलरी पर कितना मिलेगा लोन?

15000 रुपये की सैलरी में आप किसी भी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आमतौर पर अगर आप हर महीने 15 हजार रुपये कमाते हैं तो ऐसे में आपको 50 हजार रुपये से 1.5 लाख का भी लोन मिल सकता है. लेकिन, अगर बैंक आपको 1 से 1.5 लाख का लोन दे रहा है तो ऐसे में पहले यह देखा जाएगा कि आप पात्र हैं भी या नहीं. यह लोन की राशि अलग-अलग बैंकों और खासकर के एनबीएफसी पर निर्भर करता है. हालांकि, कुछ मामलों में बैंक आपको इससे ज्यादा का भी लोन दे सकता है.

कम सैलरी होने पर भी कैसे लें ज्यादा लोन?