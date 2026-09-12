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Farming Loan: खेती के लिए 1 बीघा जमीन पर कितना लोन मिलेगा? क्या हैं बैंक की शर्तों से लेकर पात्रता और आवेदन तक की प्रक्रिया, जानें सबकुछ

लेकिन छोटे किसानों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अगर उनके पास जमीन सिर्फ 1 बीघा है तो क्या उन्हें बैंक से खेती के लिए लोन मिल सकता है और अगर मिल सकता है तो इसकी रकम कितनी होगी? चलिए जानते हैं आखिर एक बीघा खेत पर कितना लोन मिल सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 12, 2026 12:46:08 PM IST

Farming Loan: खेती के लिए 1 बीघा जमीन पर कितना लोन मिलेगा? क्या हैं बैंक की शर्तों से लेकर पात्रता और आवेदन तक की प्रक्रिया, जानें सबकुछ


Farming Loan: भारत में काफी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है. किसानों को फसल तैयार करने से लेकर बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी आदि तक के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. कभी बारिश ज्यादा हो जाए या किसी कारणवश फसल अगर खराब हो जाए तो किसानों को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं और सारा नुकसान झेलना पड़ जाता है. कई बार फसल तैयार होने से पहले ही किसान के सामने पैसों की जरूरत आ जाती है. ऐसी स्थिति में बैंक से मिलने वाला कृषि ऋण काफी मददगार साबित हो सकता है.
लेकिन छोटे किसानों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अगर उनके पास जमीन सिर्फ 1 बीघा है तो क्या उन्हें बैंक से खेती के लिए लोन मिल सकता है और अगर मिल सकता है तो इसकी रकम कितनी होगी? चलिए जानते हैं आखिर एक बीघा खेत पर कितना लोन मिल सकता है. 

एक बीघा खेत पर कितना लोन मिल सकता है? 

जानकारों की मानें तो एक बीघा खेत या जमीन पर कितना लोन मिलेगा यह पूरी तरह से जमीन की लोकेशन के साथ ही साथ उसकी मिट्टी की उर्वरता और उसमें उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करता है. केवल यही नहीं बल्कि, यह बैंक के नियमों पर भी निर्भर करता है. देश में कई ऐसे बैंक हैं, जो किसानों को कृषि लोन की सुविधा देते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की खास सुविधा भी है. 
आमतौर पर पहले बैंक द्वारा जमीन की कुल कीमत का आंकलन किया जाता है, जिसके बाद उसके लोन की वैल्यू निकाली जाती है. आमतौर पर एक बीघा खेत पर कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 75 फीसदी तक लोन मिल सकता है. अगर आपको पास एक बीघा खेती है और उसकी कीमत 20 लाख रुपये है तो ऐसे में आपको कम से कम 10 लाख का लोन मिल जाएगा. 

किन बैंकों से मिलेगा किफायती लोन? 

कृषि लोन आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक से ले सकते हैं. अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से अपनी खेती पर लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको 7 फीसदी की ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा. हालांकि, इसमें आपको बिना गारंटी के ज्यादा से ज्यादा 1.60 लाख रुपये का ही लोन मिलेगा. 
वहीं, अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसे में 8.5% से 11% तक की ब्याज दर पर लोन मिलेगा. इसमें आपको जमीन का 65 फीसदी तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) से लोन लेने पर 7% से 8.5% तक की ब्याज दर पर लोन मिलेगा. इसमें आपको जमीन की कीमत के आधार पर लोन दिया जाएगा.

Tags: Farming Loan
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