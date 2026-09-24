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Loan on Aadhar Card: क्या आधार कार्ड पर भी मिलता है लोन? कितना मिलेगा, जानें पात्रता समेत आवेदन की पूरी प्रक्रिया

अगर हां, तो कितना लोन मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि केवल आधार नंबर पर ही 2, 3 लाख रुपये का लोन मिल जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं क्या वाकई आधार कार्ड पर इतना लोन मिल जाता है या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 12:55:18 PM IST

Loan on Aadhar Card: क्या आधार कार्ड पर भी मिलता है लोन? कितना मिलेगा, जानें पात्रता समेत आवेदन की पूरी प्रक्रिया


Loan on Aadhar Card: आज के समय में अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग पर्सनल लोन जैसे ऑप्शन की तरफ देखते हैं. हालांकि, आजकल 50000 या 1 लाख रुपये तक का लोन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप पात्र हैं तो ऐसे में आपको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी. कई बार मेडिकल खर्च, शादी या बच्चों की पढ़ाई का खर्च लोगों के पास अचानक भी आ जाता है. कई बार पैसों का जुगाड़ होता है तो कई बार नहीं भी हो पाता है. ऐसी स्थिति में कई बार लोगों के मन में यह विचार आता है कि क्या उन्हें आधार कार्ड पर लोन मिल जाएगा या नहीं.
अगर हां, तो कितना लोन मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि केवल आधार नंबर पर ही 2, 3 लाख रुपये का लोन मिल जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं क्या वाकई आधार कार्ड पर इतना लोन मिल जाता है या नहीं. 

आधार कार्ड पर कैसे मिलेगा लोन?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि उन्हें आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा. लेकिन, नियमों के तहत केवल आधार कार्ड ही लोन मिलने का एकमात्र जरिया नहीं है. केवल आधार कार्ड पर लोन नहीं लिया जा सकता है. इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है. आधार कार्ड के अलावा बैंक आपसे अन्य भी कई दस्तावेजों की मांग करता है, जिसके बाद पात्रता देखकर लोन दिया जाता है. आधार कार्ड पर लोन लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, सिबिल स्कोर के साथ ही साथ पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज हैं तो हो सकता है आपको लोन मिल जाए. यह लोन आपको 10.99 फीसदी के आसपास की ब्याज दर पर मिल सकता है. 

आधार कार्ड पर लोन लेने की प्रक्रिया?

अगर आप आधार कार्ड पर लोन लेना चाहते हैं तो जिस भी बैंक में आवेदन कर रहे हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. अब होमपेज पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन चुनना है और अपनी उम्र, शहर, इनकम के साथ-साथ अन्य डिटेल भरनी है. इसके बाद ऑनलाइन प्री-अप्रूव्ड लोन राशि को देखें और अपनी जरूरतों के हिसाब से लोन की राशि चुनें.
अब आपको आधार नंबर को दर्ज करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद उसे वेरिफाई करना है. अब अपने मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और आवेदन को सबमिट कर दें. इसके बाद आपको लोन की मंजूरी मिल जाएगी और राशि बता दी जाएगी. मंजूरी मिलने के 30 मिनट बाद यह राशि आपके बैंक खाते में 30 मिनट के अंदर आ जाएगी. 

Tags: Loan on Aadhar Card
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