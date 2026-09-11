Pashupalan Loan Yojana 2026: 1 भैंस पर कितना लोन मिलेगा? कौन कर सकता है आवेदन, क्या है पात्रता, जानें सभी जरूरी डिटेल

pashupalan loan yojana 2026: अगर आप पशुपालन का काम शुरू करना चाहते हैं और एक अच्छी नस्ल की भैंस खरीदकर दूध का कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आप इसके लिए बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं. पशुपालन एक बड़ा क्षेत्र है, जिसपर किसान पूरे जोर-शोर से काम कर रहे हैं. किसान और डेयरी से जुड़े लोग पशु खरीदने, पशु के रखरखाव और डेयरी से जुड़ी जरूरतों के लिए अलग-अलग तरह की बैंक क्रेडिट सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

पशुपालन के लिए सरकार एक खास योजना चला रही है, जिसके तहत आप आसानी से लोन ले सकते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि उन्हें एक भैंस पर कितना लोन मिल जाएगा. चलिए जानते हैं इसके जवाब के बारे में.

1 भैंस पर कितना लोन मिल सकता है?

अगर आप अपने पशुपालन के काम को और ज्यादा बड़े पैमाने पर लेकर जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक से ज्यादा भैंस पर लोन लेने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि, अगर आप एक भैंस पर लोन लेते हैं तो इससे कुछ खास अमाउंट नहीं मिलेगा और आपको पता नहीं चल पाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक अगर आप एक भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 55 से 60 हजार रुपये का लोन आसानी से मिल सकता है. हालांकि, भैंस की कीमत भी एक लाख रुपये से ज्यादा है. आप इस लोन को प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य योजनाओं के जरिए ले सकते हैं.

कौन उठा सकता है पशुपालन लोन का लाभ?

अगर आप पशुपालन लोन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले आपका पशुपालन या डेयरी आदि का काम होना चाहिए. इसके अलावा आपके पास गाय, भैंस या अन्य पशु रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगर आपके पास बैंक के पूरे दस्तावेज हैं तो आप इसके पात्र हैं. आवेदन के समय पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज, फोटो और बैंक द्वारा मांगे गए अन्य कागजात देने पड़ सकते हैं. इसके लिए आपके पास बैंक की repayment assessment जरूरी होगी. वहीं, आपके पास पुराना लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए.

पशुपालन लोन योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?