कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!
Home > व्यापार > कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!

कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!

Trump Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीज़ा की वार्षिक फीस बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर कर दी है.ट्रंप ने कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिकियों के लिए रोज़गार सृजित करना है.

By: Ashish Rai | Last Updated: September 20, 2025 10:56:43 PM IST

Trump Gold Card(image credit, ANI)
Trump Gold Card(image credit, ANI)

Gold Card visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीज़ा की वार्षिक फीस बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर कर दी है. यह नियम ख़ास तौर पर प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों में काम करने वाले भारतीयों को प्रभावित करेगा. व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर समारोह में, ट्रंप ने कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिकियों के लिए रोज़गार सृजित करना है. बाद में प्रशासन ने कहा कि इससे अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा होगी और कंपनियों को वास्तव में “विशेष और प्रतिभाशाली व्यक्तियों” को नियुक्त करने में मदद मिलेगी.

सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाने लगा ईरान का गुर्गा, इजराइल के खिलाफ कर डाली ये मांग

अमेरिका लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सालाना 85,000 एच-1बी वीज़ा प्रदान करता है, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई भारतीयों को मिलते हैं. ट्रंप ने अमेरिका में रहने और काम करने के इच्छुक विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड नामक एक नई वीज़ा प्रणाली भी शुरू की. ट्रंप ने कहा, “गोल्ड कार्ड अरबों डॉलर लाएगा और कंपनियों को अपनी ज़रूरत की विशेषज्ञता बनाए रखने में मदद करेगा.” व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कार्ड सफल व्यवसायियों, निवेशकों और उद्यमियों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कार्ड अंततः ग्रीन कार्ड की जगह ले सकता है, जो विदेशियों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है.

गोल्ड कार्ड कैसे प्राप्त करें?

आवेदन करते समय एक गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो 10 लाख डॉलर की जमा राशि की आवश्यकता होगी, जो लगभग ₹83 मिलियन के बराबर है. गोल्ड कार्ड के साथ, आप अमेरिका के सभी 50 राज्यों में यात्रा और निवास कर सकते हैं.

किसे मिलेगा ट्रम्प प्लैटिनम कार्ड?

यह व्यवसायियों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी होगा, लेकिन इसके और भी लाभ होंगे. पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है. जब होगा, तो यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा. स्वीकृति मिलने पर, ₹50 लाख या लगभग ₹415 मिलियन का भुगतान करना होगा. इससे आप अमेरिकी आयकर का भुगतान किए बिना वर्ष में 270 दिन तक अमेरिका में रह सकते हैं.

किसके लिए है ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड?

यह कार्ड उन कंपनियों के लिए है जो विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहती हैं. शुल्क ₹20 लाख या लगभग ₹166 करोड़ प्रति कर्मचारी है. कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा. इसके अलावा एक छोटा वार्षिक रखरखाव शुल्क और एक स्थानांतरण शुल्क भी होगा.

Cyberattack का ये कैसा जाल, यूरोप के हवाई अड्डों पर चेक-इन पूरी तरह से बाधित, यात्री हुए परेशान

Tags: Donald Trumpgold card visatrump gold cardtrump gold card visaus immigration policy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!
कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!
कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!
कैसे मिलेगा Trump Gold Card? जो ले सकता है ग्रीन कार्ड की जगह, फीस उड़ा देगी होश!