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Gold Jewellery Rules: घर में कितना सोना रखना होगा सुरक्षित? कितने ग्राम गोल्ड पर इनकम टैक्स नहीं करेगा पूछताछ, जानें क्या हैं नियम

ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना सुरक्षित होता है? क्या इनकम टैक्स विभाग घर में रखे गोल्ड की जांच कर सकता है? चलिए जानते हैं क्या हैं घर में सोना रखने के नियम.

By: Kunal Mishra | Published: September 5, 2026 6:33:05 PM IST

Gold Jewellery Rules: घर में कितना सोना रखना होगा सुरक्षित? कितने ग्राम गोल्ड पर इनकम टैक्स नहीं करेगा पूछताछ, जानें क्या हैं नियम


Gold Jewellery Rules: भारत में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि सोने से बने गहने शादी-ब्याह और त्योहारों पर भी पहने जाते हैं. आजकल सोने का भाव पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पुश्तैनी ज्वेलरी या सोना भी रहता है. कुछ लोगों के पास घर की तिजोरी में पुराना सोना अच्छी-खासी मात्रा में भी रहता है. हालांकि, इतना सोना घर में रखने के बजाय बैंक के लॉकर में रखना ज्यादा सुरक्षित रहता है. लेकिन, कई लोगों का मानना है कि वे अपना सोना अपने घर में ही रखेंगे ताकि जब चाहे उसे देखा जा सके.
ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना सुरक्षित होता है? क्या इनकम टैक्स विभाग घर में रखे गोल्ड की जांच कर सकता है? चलिए जानते हैं क्या हैं घर में सोना रखने के नियम. 

घर में कितना सोना रखने पर नहीं होगी पूछताछ?

Central Board of Direct Taxes (CBDT) की गाइडलाइन के मुताबिक घर में सोना रखने पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपसे पूछताछ नहीं होगा. लेकिन, घर की तिजोरी या लॉकर में सोना रखने की भी एक लिमिट होती है. गाइडलाइन के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं घर में 500 ग्राम यानि आधा किलो सोना या ज्वेलरी तक रख सकती हैं. इतना सोना रखने में उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी. वहीं, अविवाहित महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम है. अगर आप पुरुष हैं तो आप घर में 100 ग्राम से ज्यादा की ज्वेलरी नहीं रख सकते हैं. 

कब हो सकती है इनकम टैक्स की पूछताछ? 

इनकम टैक्स विभाग द्वारा सोना या ज्वेलरी रखने पर पूछताछ तब हो सकती है, जब आप तय गाइडलाइन से ज्यादा का सोना रखते हैं. अगर आपके पास उस सोने का बिल, सुबूत नहीं है तो कई बार विभाग द्वारा ज्वेलरी जब्त भी की जा सकती है. इसलिए आपको हमेशा सोने का बिल अपने पास रखना चाहिए और अपनी इनकम का एक पक्का प्रूफ देना चाहिए.

Tags: Gold Jewellery Rules
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