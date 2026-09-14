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Car Care Tips: चलती हुई कार में खत्म हो जाए पेट्रोल तो क्या होगा? इंजन पर पड़ेगा कोई असर या डैमेज होगा फ्यूल पंप

क्या कार को दोबारा स्टार्ट करने में कोई समस्या आती है और अगर ऐसा बार-बार हो तो क्या हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है? अक्सर लोग इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका असर गाड़ी के किस पार्ट पर पड़ता है चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 4:40:18 PM IST

Car Care Tips: चलती हुई कार में खत्म हो जाए पेट्रोल तो क्या होगा? इंजन पर पड़ेगा कोई असर या डैमेज होगा फ्यूल पंप


Car Care Tips: कार में पेट्रोल खत्म होना एक आम बात है, जो कभी भी हो सकती है. कई बार फ्यूल गेज पर कम पेट्रोल देखकर भी लोग यह सोचकर गाड़ी चलाते रहते हैं कि अभी कुछ किलोमीटर और निकल जाएगी. लेकिन, इसी दौरान अगर कार का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाए तो इंजन अचानक बंद हो सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पेट्रोल खत्म होने से इंजन खराब हो जाता है या फिर इसका असर फ्यूल पंप पर पड़ता है?
क्या कार को दोबारा स्टार्ट करने में कोई समस्या आती है और अगर ऐसा बार-बार हो तो क्या हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है? अक्सर लोग इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका असर गाड़ी के किस पार्ट पर पड़ता है चलिए जानते हैं. 

क्या पेट्रोल खत्म होने से पहले गाड़ी अचानक बंद होती है? 

देखा जाए तो पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी अचानक बंद नहीं होती है. जब पेट्रोल खत्म होने लगता है तो ऐसे में फ्यूल पंप को इंजन तक पेट्रोल पहुंचाने के लिए कुछ नहीं मिलता. पेट्रोल खत्म होने से पहले फ्यूल की सप्लाई बाधित हो जाती है. इसके चलते इंजन बंद हो जाता है. ज्यादातर मामलों में यह अचानक नहीं होता, गाड़ी पहले हल्के झटके देती है, स्पीड कम होने लगती है तब जाकर कार का इंजन बंद होता है. 

गाड़ी के कौन से पार्ट पर पड़ता है असर? 

कार चलते समय पेट्रोल खत्म होने का असर कार के इंजन के साथ ही कई बार अन्य पार्ट्स पर भी पड़ने लगता है. दरअसल, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार अचानक से बंद हो जाती है तो ऐसे में फ्यूल पंप को ज्यादा नुकसान होता है. आमतौर पर फ्यूल पंप पेट्रोल में ही डूबा रहता है, जिससे पेट्रोल की मौजूदगी पंप को ठंडा रखने और उसे चिकनाई देने का काम करती है. फ्यूल टैंक जैसे ही खाली हो जाता है वैसे ही पंप गर्म होकर घूम जाता है. इससे वह जल्दी खराब हो सकता है. 

इंजन के साथ ही टैंक पर भी पड़ता है असर 

देखा जाए तो पेट्रोल खत्म होने के बाद कार जब झटके लेती है तो इसका असर केवल इंजन पर ही नहीं बल्कि, फ्यूल टैंक पर भी पड़ता है. दरअसल, जब टैंक खाली हो जाता है तो ऐसे में गंदगी फ्यूल पंप के फिल्टर तक पहुंच जाती है और उसे जाम कर देती है. इससे फ्यूल फिल्टर बंद होने या फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी जाने का खतरा बढ़ जाता है.

Tags: Car Care Tips
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