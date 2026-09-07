Silver Purity Check: सोना कैरेट में तो चांदी की शुद्धता कैसे मापी जाती है? इसे मापने का क्या है सही पैमाना, समझें पूरा प्रोसेस

Silver Purity Check: सोना खरीदते समय आपने अक्सर 22 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट जैसे शब्द सुने होंगे. आमतौर पर लोग इन शब्दों के जरिए सोने की प्योरिटी यानि शुद्धता की बात करते हैं. केवल यही नहीं सोना कितना शुद्ध है इसके बारे में जानने के लिए लोग 916, 999, 750 जैसे नंबरों का भी इस्तेमाल करते हैं. आप भी शायद सोने की शुद्धता मापने के लिए यही सब करते होंगे. लेकिन जब बात चांदी की आती है तो यह स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है.

चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन जैसी चीजें खरीदते समय आपने 925, 999 या 800 जैसे नंबर जरूर देखे होंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन नंबरों का मतलब क्या होता है और चांदी की असली शुद्धता कैसे पता चलती है?

कैसे मापी जाती है चांदी की शुद्धता?

जानकारों की मानें तो चांदी की शुद्धता मापने का पैमाना सोने की प्योरिटी चेक करने से पूरी तरह अलग है. चांदी की शुद्धता आमतौर पर कैरेट में नहीं बल्कि फाइननेस नंबर या फिर हॉलमार्क में मापी जाती है. आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी चांदी के बर्तन या गहने पर 925 लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें 1000 में से 925 हिस्से यानी करीब 92.5 फीसदी चांदी है. इसके अलावा चांदी में जो हिस्सा बचता है उसमें मजबूती के लिए दूसरे धातु लगाए गए रहते हैं. वहीं, अगर चांदी में 999 लिखा है तो इसका मतलब उसमें करीब 99.9 फीसदी चांदी होती है.

घर पर भी माप सकते हैं चांदी की शुद्धता

आपको चांदी की शुद्धता मापने के लिए केवल कुछ नंबरों का पता होना चाहिए. इससे आप घर पर भी चांदी की शुद्धता चेक कर सकते हैं. आमतौर पर 999 फाइननेस नंबर है तो इसका मतलब उसमें 99.9% चांदी है. 990 में लगभग 99.0% चांदी है. 970 में लगभग 97.0% चांदी है. वहीं, 958 में लगभग 95.8% चांदी है. 925 में लगभग 92.5% चांदी है.