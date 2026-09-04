Credit Card For Students: कमाई का कोई जरिया नहीं फिर भी चाहिए Credit Card? जानें छात्रों को किस आधार पर कार्ड देता है बैंक

Credit Card For Students: आज के समय में Credit Card सिर्फ नौकरीपेशा लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है. ग्रामीण इलाकों में भी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर किसी भी डिजिटल भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को लोग इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के मन में भी अक्सर यह सवाल आता है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं है ना ही कोई दसरा इनकम का सोर्स है तो क्या ऐसे में उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है?

क्रेडिट कार्ड एक तरह की उधार सुविधा है. बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहक को एक निश्चित क्रेडिट लिमिट देती है, जिसका इस्तेमाल खरीदारी या भुगतान के लिए किया जा सकता है. चलिए जानते हैं क्या बैंक बिना नौकरी के छात्रों को क्रेडिट कार्ड देती है या नहीं.

क्या बिना कमाई के छात्रों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड?

क्रेडिट कार्ड को देने के लिए बैंक के अपने कुछ नियम और शर्तें होती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल किसी इनकम के आधार पर ही छात्रों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है बल्कि, इसके अन्य भी कई आधार हो सकते हैं. छात्र क्रेडिट कार्ड लेने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बदले मिलने वाला सिक्योर्ड कार्ड ले सकते हैं. इसके अलावा छात्र अपने माता-पिता के क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ऐड ऑन कार्ड ले सकते हैं. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आपको पहले बैंक में एक FD करानी होगी. इसके आधार पर बैंक छात्रों को यह क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है.

ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड