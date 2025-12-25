घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी

प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट का क्या कारण है?

बेंगलुरु में घरों की बिक्री में गिरावट क्यों आई?

देश के सबसे बड़े हाउसिंग मार्केट में से एक, बेंगलुरु में 15,603 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में 7 प्रतिशत कम है, लेकिन पिछले साल के लगभग बराबर है. चेन्नई और कोलकाता में पिछले क्वार्टर की तुलना में 16 प्रतिशत की और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि साल-दर-साल बिक्री में क्रमशः 3 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की कमी आई.

दूसरी ओर, नवी मुंबई एक मज़बूत आउटपरफ़ॉर्मर के तौर पर उभरा, जहाँ बिक्री में तिमाही आधार पर 17 प्रतिशत और सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. प्रमुख बाज़ारों में, पुणे में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जहाँ बिक्री घटकर 15,788 यूनिट रह गई, जो पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत कम है.