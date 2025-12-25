Home > व्यापार > घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी

घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी

भारत के टॉप नौ शहरों में घरों की बिक्री 2022 की चौथी तिमाही में घटकर 98,019 यूनिट हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 116,137 यूनिट थी. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म PropEquity ने बताया कि यह जुलाई-सितंबर 2021 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम तिमाही बिक्री है.

By: Anshika thakur | Published: December 25, 2025 8:02:31 AM IST

Real Estate
Real Estate


Indian real estate: रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड में कमी और नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्च में गिरावट के कारण, भारत के टॉप नौ शहरों में घरों की बिक्री 2025 की चौथी तिमाही में घटकर 98,019 यूनिट्स रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 116,137 यूनिट्स थी. नौ में से सात शहरों में बिक्री में गिरावट आई, जिसमें नवी मुंबई और दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) अपवाद रहे. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म PropEquity ने बुधवार को कहा कि यह जुलाई-सितंबर 2021 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम तिमाही बिक्री है.

You Might Be Interested In

ये आंकड़े प्राइमरी रेजिडेंशियल मार्केट से जुड़े हैं. बाकी सात शहर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे हैं. PropEquity के फाउंडर और CEO समीर जसूजा ने कहा, “परंपरागत रूप से, अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में त्योहारों और नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च के कारण बिक्री में काफी बढ़ोतरी देखी जाती है.”

प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट का क्या कारण है?

नौ शहरों में से, सिर्फ़ नवी मुंबई और दिल्ली-NCR में इस तिमाही में बिक्री बढ़ी, जो क्रमशः 13 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थी. बाकी सात शहरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें बिक्री 31 प्रतिशत तक गिर गई. तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, इस तिमाही में कुल हाउसिंग बिक्री में सिर्फ़ 2 प्रतिशत की गिरावट आई. घर खरीदने वालों की मांग घटकर 98,019 यूनिट हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत कम है और Q3 2025 की तुलना में 2 प्रतिशत कम है.

You Might Be Interested In

हालांकि, हालिया गिरावट बाज़ार में ‘प्रीमियम’ प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ते ट्रेंड को दिखाती है, जिसका सबूत वॉल्यूम में कमी के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी है. NSE पर लिस्टेड कंपनी P.E. Analytics Limited, PropEquity की मालिक है.

बेंगलुरु में घरों की बिक्री में गिरावट क्यों आई?

देश के सबसे बड़े हाउसिंग मार्केट में से एक, बेंगलुरु में 15,603 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में 7 प्रतिशत कम है, लेकिन पिछले साल के लगभग बराबर है. चेन्नई और कोलकाता में पिछले क्वार्टर की तुलना में 16 प्रतिशत की और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि साल-दर-साल बिक्री में क्रमशः 3 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की कमी आई.
दूसरी ओर, नवी मुंबई एक मज़बूत आउटपरफ़ॉर्मर के तौर पर उभरा, जहाँ बिक्री में तिमाही आधार पर 17 प्रतिशत और सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. प्रमुख बाज़ारों में, पुणे में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जहाँ बिक्री घटकर 15,788 यूनिट रह गई, जो पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत कम है.

You Might Be Interested In
Tags: housing sales declineIndian Real EstatePropEquity reportQ4 2025 housing salesresidential property market
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी
घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी
घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी
घर खरीदने वालों ने खींचे हाथ! त्योहारी सीजन में 9 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी बिक्री घटी