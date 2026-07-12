होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो भारत में कितनी बढ़ जाएगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? इन चीजों के दाम पर भी होगा असर

Petrol Diesel Price: होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है. इस पतले समुद्री रास्ते में कोई भी रुकावट तुरंत ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रुकावट डालती है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा कच्चा तेल रोज़ाना इसी रास्ते से गुज़रता है. अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. इस बीच आइए देखें कि इसका ग्लोबल तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और पेट्रोल और डीज़ल कितने महंगे हो जाएंगे.

तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी?

इसका सबसे बड़ा कारण तेल टैंकरों के लिए बढ़ता सिक्योरिटी रिस्क है. मिलिट्री लड़ाई या बढ़े हुए तनाव के दौरान, शिपिंग कंपनियां हमलों, देरी या नेवी के बैन से बचने की कोशिश कर सकती हैं. तेल ट्रांसपोर्ट करने की लागत भी काफी बढ़ जाती है. शिपिंग कंपनियों को युद्ध के जोखिम से जुड़े ज़्यादा माल ढुलाई चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम का सामना करना पड़ता है. इससे इंटरनेशनल खरीदारों को डिलीवर किए जाने वाले हर बैरल की कुल लागत बढ़ जाती है.

फाइनेंशियल मार्केट भी सप्लाई में कमी की संभावना पर तुरंत रिएक्ट करते हैं. ट्रेडर अक्सर भविष्य में रुकावटों की उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, यहां तक ​​कि कमी होने से पहले ही. इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं.

भारत पर इसका क्या असर हो सकता है?

भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जिनका एक्सपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है. अगर क्रूड ऑयल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुँच जाती हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ₹20 से ₹30 प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं. यह इंटरनेशनल कीमतों, एक्सचेंज रेट, टैक्स और सरकारी पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

इसका असर सिर्फ़ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल तक ही नहीं होगा. भारत इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में LPG और LNG भी इंपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि कुकिंग गैस और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

बढ़ सकती है महंगाई

डीज़ल की बढ़ती कीमतों से पूरी इकॉनमी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है. क्योंकि ज़्यादातर अनाज, सब्ज़ियाँ, फल और कंज्यूमर गुड्स ट्रकों से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए फ्यूल की बढ़ती कीमतों का बोझ अक्सर ज़्यादा कीमतों के ज़रिए कंज्यूमर्स पर पड़ता है.