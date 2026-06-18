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होर्मुज खुलते ही भारत को मिली बड़ी राहत! खत्म हुई LPG की किल्लत, बैकलॉग घटकर 3 दिन पर आया; लेकिन क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Hormuz Reopens LPG Backlog Drops: ईरान-अमेरिका तनाव कम होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो गई है. हालांकि तेल कंपनियों के घाटे के कारण फिलहाल कीमतों में कटौती की उम्मीद कम है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 18, 2026 5:48:53 PM IST

होर्मुज खुलते ही भारत को मिली बड़ी राहत! खत्म हुई LPG की किल्लत, बैकलॉग घटकर 3 दिन पर आया; लेकिन क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?


Hormuz Reopens LPG Backlog Drops: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने और शांति समझौते की राह खुलने के बाद भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. इसके साथ ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी फिर से खुल गया है. इसका सीधा फायदा भारत को मिला है. केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी है. एलपीजी का बैकलॉग भी घटकर सिर्फ 3.1 दिन रह गया है. यानी अब लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

 क्या अब सस्ते होंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर?

सप्लाई नॉर्मल होने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम होंगे? फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, इसलिए कीमतों पर तुरंत कोई फैसला लेना आसान नहीं है.

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 तेल कंपनियों का घाटा अभी भी जारी

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, तेल कंपनियां अभी भी नुकसान झेल रही हैं. हर एलपीजी सिलेंडर पर करीब 700 रुपये की अंडर-रिकवरी बनी हुई है. यानी कंपनियों को जितना खर्च आता है, उसके मुकाबले उन्हें कम पैसा मिल रहा है. इसके अलावा डीजल पर करीब 27 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का नुकसान भी हो रहा है. ऐसे में फिलहाल कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद कम है.

 भारत क्यों है ग्लोबल बाजार पर निर्भर?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. देश लगभग 85 फीसदी कच्चा तेल, 50 फीसदी एलएनजी और 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है. इनमें से काफी सप्लाई मध्य पूर्व के देशों से आती है और इसके लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद अहम रास्ता माना जाता है.

 युद्ध के दौरान बढ़ी थीं मुश्किलें

मध्य पूर्व में 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए युद्ध की वजह से तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई थी. करीब 108 दिनों तक हालात चैलेंजिंग बने रहे. इस दौरान भारत ने दूसरे देशों से तेल और गैस खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कीं. सरकार और तेल कंपनियों की कोशिशों की वजह से देश में ईंधन की सप्लाई बनी रही और अब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं.

Tags: iranLPGStrair hormuz newsUS
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