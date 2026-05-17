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होर्मुज तनाव ने बदली सप्लाई चेन! UAE को पीछे छोड़ ये देश बना भारत का नया ट्रेड हब; 1000 साल पुराना है कनेक्शन

India Export Market: आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत का सिंगापुर को निर्यात 180 प्रतिशत बढ़कर 3.20 बिलियन डॉलर पहुंच गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 17, 2026 4:28:32 PM IST

होर्मुज तनाव ने बदली भारत की सप्लाई चेन!
होर्मुज तनाव ने बदली भारत की सप्लाई चेन!


India Singapore Exports: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज (Strait of Hormuz) के प्रभावित होने का असर अब भारत के व्यापार पर साफ दिखाई देने लगा है. खासतौर पर समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं के कारण भारत के निर्यात पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अप्रैल 2026 में सिंगापुर (Singapore) ने UAE (United Arab Emirates) को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनने का स्थान हासिल कर लिया.

अब अमेरिका के बाद सिंगापुर भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव वैश्विक भू-राजनीतिक संकट और सप्लाई चेन में आई उथल-पुथल का सीधा परिणाम है.

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सिंगापुर को निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत का सिंगापुर को निर्यात 180 प्रतिशत बढ़कर 3.20 बिलियन डॉलर पहुंच गया. पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा केवल 1.14 बिलियन डॉलर था. दूसरी ओर यूएई को निर्यात 36 प्रतिशत घटकर 2.18 बिलियन डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 3.43 बिलियन डॉलर था.

लंबे समय तक यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा था, लेकिन होर्मुज संकट के बाद यह स्थिति बदल गई. भारतीय निर्यातकों ने अब ऐसे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है, जहां से व्यापार ज्यादा सुरक्षित और स्थिर तरीके से हो सके.

व्यापारिक रूट बदलने की बड़ी वजह

विशेषज्ञों के अनुसार मार्च 2026 से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के कारण यूएई के रास्ते माल भेजना महंगा और जोखिम भरा हो गया. इसी वजह से भारतीय कंपनियों ने वैकल्पिक समुद्री रूट्स अपनाने शुरू किए. सिंगापुर एक सुरक्षित और मजबूत लॉजिस्टिक हब के रूप में सामने आया, जहां से दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान है. इस बदलाव ने यह भी दिखाया कि वैश्विक संकट कुछ ही महीनों में पूरी सप्लाई चेन और व्यापारिक नक्शा बदल सकते हैं.

भारत-सिंगापुर के पुराने रिश्ते आए काम

भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक संबंध बेहद पुराने माने जाते हैं. इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं के समुद्री अभियानों के दौरान दक्षिण भारत और मलय क्षेत्र के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे. सिंगापुर का नाम भी संस्कृत शब्द ‘सिंहपुरा’ से जुड़ा माना जाता है. मौजूदा संकट के समय यही मजबूत ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच व्यापार को नई मजबूती दे रहे हैं.

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

इस बदलाव का सकारात्मक पहलू यह है कि भारत अब केवल पारंपरिक खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता. ASEAN देशों के साथ व्यापार बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि नए समुद्री मार्ग पहले के मुकाबले अधिक महंगे साबित हो सकते हैं, जिससे एक्सपोर्ट लागत बढ़ने की आशंका बनी रहेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज संकट लंबे समय तक जारी रहा, तो सिंगापुर भारत के लिए स्थायी तौर पर एक बड़ा निर्यात हब बन सकता है.

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Tags: ASEAN trade IndiaIndia export marketIndia Singapore exportsStrait of Hormuz CrisisUAE export decline
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