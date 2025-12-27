Home > व्यापार > कर्ज लेकर भी रहेंगे बेफिक्र! उधारकर्ता की मौत पर परिवार को नहीं चुकाना होगा लोन

होम लोन लेना जितना महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. होम लोन बीमा आपके परिवार को परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है. मामूली प्रीमियम देकर आप अपने घर और अपने प्रियजनों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं

By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 8:12:27 AM IST

Home Loan Insurance: आज की दुनिया में, ज़्यादातर लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग सोचते हैं कि अगर लोन बाकी रहते हुए लोन लेने वाले की मौत हो जाए तो क्या होगा. ऐसी स्थिति में, बैंक परिवार से पूरी बकाया रकम की मांग करेगा, और कर्ज वसूलने के लिए घर को भी बेचा जा सकता है. होम लोन इंश्योरेंस इसी जोखिम से बचाता है. यह एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और मुश्किल समय में परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनता है.

क्या है Home Loan Insurance?

होम लोन इंश्योरेंस एक तरह का लोन प्रोटेक्शन प्लान है. जब आप होम लोन लेते हैं, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको यह इंश्योरेंस देती है. अगर लोन लेने वाले की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो इंश्यरेंस कंपनी बाकी लोन की रकम बैंक को चुका देती है. इससे परिवार पर कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता और घर भी सुरक्षित रहता है.

होम लोन इंश्योरेंस के मुख्य फायदे

  • कर्ज़ लेने वाले की मौत के बाद, परिवार को EMI (बराबर मासिक किस्तें) चुकाने की चिंता नहीं करनी पड़ती.
  • लोन डिफ़ॉल्ट का जोखिम खत्म हो जाता है क्योंकि ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर आ जाती है.
  • बैंक घर पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता.
  • यह मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से राहत देता है.
  • कम प्रीमियम पर अच्छी सुरक्षा मिलती है.

यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी सलाह क्यों दी जाती है?

होम लोन इंश्योरेंस लेना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है. RBI या IRDAI की तरफ से ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हालांकि, अगर आप यह पक्का करना चाहते हैं कि आपकी मौत के बाद आपके परिवार को कोई मुश्किल न हो, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसीलिए कई बैंकों ने इसे लोन अमाउंट में शामिल करना शुरू कर दिया है. आखिरकार, इसे लेना है या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है.

EMI ऑप्शन कैसे काम करता है?

होम लोन इंश्योरेंस प्रीमियम आमतौर पर कुल लोन अमाउंट का 2 से 3 परसेंट होता है. आप दो तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं प्रीमियम का पेमेंट एक साथ करके या इंश्योरेंस के लिए अलग से EMI का ऑप्शन चुनकर. जैसे आपके होम लोन की EMI कटती हैं, वैसे ही इंश्योरेंस की EMI भी रेगुलर कटती हैं. अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं.

