Explainer: क्या रोज अंडा खाना बढ़ाता है HDL Cholesterol? विशेषज्ञों की राय

High cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है. इस स्थिति से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है: LDL कोलेस्ट्रॉल (लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन), जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल (हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन), जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है. खराब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा हो सकता है और ब्लॉकेज पैदा कर सकता है. HDL कोलेस्ट्रॉल शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है. ट्राइग्लिसराइड्स खून में एक तरह का फैट होता है जिसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जाता है.

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में डाइट का अहम रोल होता है. जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा फैट वाले खाने से बचना चाहिए और अपनी डाइट में ऐसे खाने की चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करें. जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वे अक्सर सोचते हैं कि वे अंडे खा सकते हैं या नहीं. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले लोग अंडे खा सकते हैं या नहीं.

क्या हाई HDL कोलेस्ट्रॉल होने पर अंडे खा सकते हैं?

दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. चटर्जी कहते हैं कि उनके मरीज़ उनसे अक्सर यह सवाल पूछते हैं: अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो क्या उन्हें अंडे खाने चाहिए या नहीं. लोगों को चिंता रहती है कि रोज़ अंडे खाने से उनका HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल तेज़ी से बढ़ जाएगा. क्योंकि खराब कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा लेवल दिल की बीमारी का कारण बनता है, इसलिए लोग अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं. हालांकि, हाल की रिसर्च से यह साफ़ हुआ है कि खाने से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल (खाने से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल) और खून में कोलेस्ट्रॉल (खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल) के बीच उतना सीधा संबंध नहीं है जितना पहले सोचा जाता था.

अंडे और हाई कोलेस्ट्रॉल के बीच संबंध

अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल पहले से ही ज़्यादा है, तो अंडे की जर्दी खाना कम करना सबसे अच्छा है. अंडे का सफ़ेद हिस्सा प्रोटीन से भरपूर होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए यह हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए सुरक्षित है. ज़्यादातर लोग रोज़ 1-2 अंडे खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हें पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

अंडे खाते समय किसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

कुछ ग्रुप्स को अपने सेवन को लेकर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. इसमें फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वाले लोग, 190 mg/dL से ज़्यादा बहुत ज़्यादा LDL लेवल वाले लोग, जिन्हें पहले से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है और कुछ मामलों में, अनियंत्रित LDL वाले डायबिटीज़ के मरीज़ शामिल हैं. इन ग्रुप्स के लिए उन्होंने सलाह दी कि वे हर हफ़्ते लगभग 3 अंडे ही खाएं, जब तक कि उनके डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट कुछ और न बताएं.

किन चीज़ों से बचना चाहिए?

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि असली खतरा इस बात में है कि अंडों को किसके साथ खाया जाता है. मक्खन, चीज़ और डीप-फ्राइड चीज़ें अंडे की तुलना में LDL लेवल को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती हैं. यही वह बात है जिसे कई लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं जबकि वे अपनी रिपोर्ट में बढ़े हुए लेवल के लिए अंडों को दोष देते हैं.