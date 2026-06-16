Home > व्यापार > पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!

पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!

हीरो की इस टेस्ट बाइक पर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी. इसके साथ हीरो की कई दूसरी मोटरसाइकिलें भी देखी गई. खारदुंग ला में टेस्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इस रास्ते पर खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी, ऊबड़-खाबड़ सड़कें और खड़ी चढ़ाई जैसी चुनौतियां होती हैं. मोटरसाइकिल के इंजन की परफॉर्मेंस, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन सेटअप और कुल मिलाकर उसकी मजबूती को परखने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है.

By: Anshika thakur | Published: June 16, 2026 3:43:27 PM IST

Hero XPulse 421
Hero XPulse 421


Hero XPulse 421: हीरो मोटोकॉर्प की आने वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. उम्मीद है कि इस बाइक का नाम XPulse 421 होगा. इस बार, मोटरसाइकिल को लद्दाख के खारदुंग ला में देखा गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़कों में से एक है.
 

टेस्टिंग

 
हीरो की इस टेस्ट बाइक पर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी. इसके साथ हीरो की कई दूसरी मोटरसाइकिलें भी देखी गई. खारदुंग ला में टेस्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इस रास्ते पर खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी, ऊबड़-खाबड़ सड़कें और खड़ी चढ़ाई जैसी चुनौतियां होती हैं. मोटरसाइकिल के इंजन की परफॉर्मेंस, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन सेटअप और कुल मिलाकर उसकी मजबूती को परखने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है.
 

पावर और इंजन

 
इस बाइक में 421cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा. उम्मीद है कि यह लगभग 45PS की पावर देगा, जिससे यह इस सेगमेंट की दूसरी बाइकों के बराबर होगी. इंजन के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स और शायद क्विकशिफ्टर भी दिया जा सकता है. सड़क और ऑफ-रोड, दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, इंजन से दमदार मिड-रेंज पावर मिलने की उम्मीद है, जो बाइक की एडवेंचर-ओरिएंटेड स्टाइलिंग के साथ अच्छी तरह मेल खाएगी.
 

इसका डिजाइन कैसा है?

 
इसे एक बेहतरीन एडवेंचर बाइक बनाने के लिए इसमें ऊंची विंडस्क्रीन, हैंडगार्ड, मेटल बैश प्लेट और रैक, और मेटल फुटपेग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाने में मदद करते हैं. साइलेंसर को ऊंचाई पर लगाया गया है, जिससे पानी भरे रास्तों से गुज़रना आसान हो जाता है. फोटो में फ्यूल टैंक काफी बड़ा दिखता है, जिससे पता चलता है कि एक बार फ़ुल टैंक करवाने पर यह लंबी दूरी तय कर सकती है.
 

बड़ी डिस्प्ले, आसान नेविगेशन

 
इस बाइक में एक बड़ी TFT स्क्रीन होगी और उम्मीद है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी मिलेगी. इसके बाएं स्विचगियर पर एक ‘मोड’ बटन होगा, जिससे राइडर अलग-अलग राइडिंग मोड के बीच स्विच कर सकेगा. साथ ही, XPulse 421 में क्रूज कंट्रोल भी दिया जाएगा, जिसके कंट्रोल दाईं ओर होंगे.
 
इसके अलावा, बाइक की ज़रूरतों को देखते हुए, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विच करने योग्य रियर ABS भी शामिल हो सकता है.
 

कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

 
Hero XPulse 421 की कीमत लगभग ₹2.75 लाख से ₹3.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च होने पर, XPulse का मुकाबला KTM 390 Adventure रेंज और Royal Enfield Himalayan 450 जैसी बाइक्स से होगा.

Tags: Adventure MotorcycleHero Adventure BikeHero MotoCorpHero XPulse 421Hero XPulse 421 FeaturesHero XPulse 421 PriceHero XPulse 421 SpiedXPulse 421 Launch Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी

June 16, 2026

कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस

June 16, 2026

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026
पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!
पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!
पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!
पहाड़ों की हर चुनौती के लिए तैयार Hero XPulse 421, टेस्टिंग की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल!