Hero की नई Super Splendor XTEC 2.0 ने मचाया धमाल! अब मिलेगा शानदार माइलेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी का तड़का

Hero Super Splendor XTEC 2.0: Hero MotoCorp ने अपनी नई Super Splendor लॉन्च कर दी है. कंपनी ने Super Splendor XTEC 2.0 पेश की है जो कई अपडेटेड फीचर्स से लैस है. इस नई बाइक की लॉन्चिंग एक रणनीतिक पहल का हिस्सा है जिसके जरिए ब्रांड अपने लाइनअप को नए एडिशन के साथ ताजा कर रहा है.

कंपनी अपनी मोटरसाइकिलों में लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स शामिल कर रही है और साथ ही उनके लुक को भी बेहतर बना रही है. इस मॉडल में वही 124.7cc का इंजन लगा है जो इसके पिछले मॉडल में था. यह इंजन 10 HP की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

माइलेज और कीमत

Hero ने Super Splendor XTEC 2.0 को ₹86,500 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार, यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 72 किलोमीटर चल सकती है. इस शानदार माइलेज का श्रेय फ्यूल इंजेक्शन और आइडल स्टार्ट-स्टॉप मैकेनिज्म के मेल को जाता है.

यह बाइक 124.7cc के सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन से लैस है जो 7500 RPM पर 10 HP की पावर और 6000 RPM पर 10.6 Nm का टॉर्क देता है. इस बाइक में एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर लगा है जो इंजन को बहुत कम आवाज के साथ स्टार्ट करने में मदद करता है.

फीचर्स और डिजाइन

सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में इस बाइक में हैज़र्ड लाइट्स दी गई हैं. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, हैंडलबार पर लगा इंजन किल स्विच और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है.

डिजिटल डिस्प्ले की मदद से ब्लूटूथ कनेक्ट किया जा सकता है. यह आने वाली कॉल्स और SMS मैसेज के साथ-साथ फ़ोन की बैटरी के स्टेटस के बारे में भी अलर्ट देता है. इसके अलावा बाइक में रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर, कम फ़्यूल की चेतावनी देने वाली लाइट और एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.