HDFC Vs ICICI Credit Card: करना चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? फेस्टिव सीजन में कहां मिलेगा धमाकेदार ऑफर, जानें पूरी डिटेल

HDFC Vs ICICI Credit Card: दशहरा, नवरात्रे और दिवाली आने वाली है यानी अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है. त्योहारों के समय पर अक्सर लोग जमकर शॉपिंग करते हैं. इस दौरान अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कई ऑफर और कैशबैक दिए जाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कई तरह के डिस्काउंट और बैंक ऑफर देखने को मिलते हैं. ऐसे समय में अगर आपके पास सही क्रेडिट कार्ड है, तो आप एक अच्छा-खासा डिस्काउंट ले सकते हैं.

यही वजह है कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बीच HDFC Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड को लेकर अक्सर तुलना की जाती है. चलिए जानते हैं HDFC Bank और ICICI Bank में से क्या ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में कैसे मिलेंगे फायदे?

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड भी उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है. अगर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको बोनस पॉइंट, वाउचर के साथ ही साथ फीस माफी भी मिल जाती है. इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से Amazon, Flipkart, Reliance Digital के साथ-साथ Croma आदि पर अच्छी-खासी छूट मिल जाएगी. कुछ मामलों में वीकेंड पर 10 फीसदी तक कैशबैक भी मिल जाएगा. इस कार्ड में आपको लाइफटाइम फ्री ऑप्शंस & आसान अप्रूवल भी मिल जाता है.

HDFC क्रेडिट कार्ड के फायदे